獨家／西班牙「一天五餐」很健康？名醫揭真相：「1狀態」比食物重要
記者施春美／台北報導
不少人採用168斷食法，或一天只吃1、2餐，但近來有人注意到「西牙班牙人一天五餐反而很健康」。對此，林口長庚醫院前院長鄭明輝表示，由於西班牙人性格開朗、每餐份量少、不碰油炸物，即使進食多次，仍然健康。「一個人是否健康，除了飲食內容，心情是否愉悅也相當重要。」
不同於華人習慣的一日三餐，西班牙人一天吃五餐。早餐是上班之前先喝杯咖啡和簡單早餐、上午點心為10:30為簡單的三明治、可頌等。午餐為下午1:30或2時。下午點心是下午6、7時；下班後再吃個點心。晚餐則為晚上9時之後。
鄭明輝曾任林口長庚醫院院長，專長為癌症後的整形重建，目前是安德森整形外科診所院長。他2008年原本體重達82公斤，處於糖尿病前期，於是他開始飲食控制，將每天熱量降至1700大卡，而後體重都控制在68公斤，「目前沒有任何三高問題了。」
現代醫學認為，人要減少用餐次數才有益健康，鄭明輝並不認同此說法，「重點是固定時間用餐，次數不重要，且烹調方式要避免油炸，而應採燉煮。」他表示，西班牙人每餐吃得不多，但次數多，如此可免於長期處於飢餓狀態，而避免報復性進食，此舉也能讓血糖保持穩定，以避免糖尿病等慢性病。
鄭明輝也分享其三餐內容。早餐為3片吐司、水煮蛋、黑咖啡；午餐8顆水餃和一盤燙青菜；晚餐以青菜為主，再佐以蛋白質和1/3碗白飯等。「但我下午3、4點時，會吃優格、黑巧克力或蘇打餅乾。」避免過餓讓他身心維持在舒暢、良好狀態。
鄭明輝強調，現代人為了減重，而遵循非個人意願的飲食方式，「其實，找到自己喜歡、開心的飲食方式，才最為健康、正確。」
