獨家／西門地下街將成「台版弘大」？ 韓流店鋪進駐盼吸人潮

台北捷運看準韓流效應，要將西門地下街打造成台版弘大。（圖／東森新聞）





K-POP風靡全球，像是BLACKPINK、TWICE來台開唱，吸引大批粉絲應援。台北捷運看準這韓流效應，要將西門地下街打造成「台版弘大」。《EBC東森新聞》獨家開箱現場的K-POP專賣店，商品相當齊全，不管是專輯還是手燈，官方商品全都有，最快12月下旬就會開幕。讓不少粉絲直呼，台灣終於有「韓流一條街」了。

大咖韓團接連到台灣開唱，開設快閃店，吸引粉絲來搶買。韓流經濟效應持續發威，這股風也吹進北捷的地下街。台北西門町每年吸引1500萬名遊客到訪，未來下到捷運站，就會有全新的地下街，不管走哪個出口來都很近。

《EBC東森新聞》獨家進到K-POP專賣店裡面直擊，裡面不僅有各式韓團專輯，甚至還有娃娃，以及應援手燈，要滿足K-POP粉絲們的心，店內品項有夠豐富，官方周邊統統都有，完全就是追星人天堂。

民眾：「西門町有地下街，我覺得滿好的，應該會滿多粉絲去看的，主要還會有日系、二次元的東西融合在裡面，現在就是大家逛的就是台北地下街，跟西門町，那西門町現在多一個地方可以逛的話，那就還滿不錯的。」

實際逛一圈，西門地下街也有跟中山同款的落地鏡，讓高中生也能在這練舞。事實上，捷運地下街各自有特色，以中山站來說，有誠品書店進駐，加上赤峰商圈加持，吸引年輕族群駐足。台北車站則是交通樞紐，捷運、雙鐵、還有轉運站，人潮本來就多，地下街分成多個區塊，K區專攻美食藥妝，Y區則有扭蛋、動漫、電玩等等，被封為電玩天堂。

行銷專家就強調，如果西門町想複製成功經驗，得鎖定好客群。行銷專家胡恒士：「觀光客來到台灣，其實並不是為了要韓國文化，而是希望來體驗台灣的一些傳統在地的文化。」

捷運地下街如何成功留下人潮，打造成台版弘大，12月下旬就能揭曉答案。

