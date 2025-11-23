獨家／西門甜甜圈店挨轟「路霸」 住戶怒：遊客佔人行道

周邊住戶不滿北市西門町知名甜甜圈店排隊民眾占用人行道。（圖／東森新聞）





北市西門町知名甜甜圈店，紅到連觀光客都來嘗鮮，常常大批民眾排隊購買，引發周邊住戶不滿，認為排隊民眾占用人行道，尤其店家就在轉角處，一旁還是十字路口，人潮多就阻礙通行，但店家的攤位依規定在店內營業並沒有違法，針對排隊動線如何優化，表示正在調整中。

知名甜甜圈店外矮窄騎樓，大批觀光客耐心排隊，排成長長人龍，全是為了它。新鮮出爐的油炸甜甜圈一一擺上鐵盤上，上頭撒上牛奶糖霜，一口咬下滿滿幸福滋味，店家生意很好，但對附近住戶來說很困擾。

附近住戶：「隊伍那麼長，就應該要整理啊，他已經佔用到行人走道，我朋友或是其他媽媽經過，嬰兒車都推不過去。」

這間甜甜圈店位在西門捷運站附近，3角窗店面不到一坪大，直擊周末現場，仔細看店家就在轉角處，一旁鄰近十字路口，騎樓空間已經不寬敞，不只有排隊民眾，依規定排在指定動線延伸到20公尺左右，還有過馬路的行人經過，轉角處的通行路線容易卡卡，有人在結帳有人忙拍照，還有推嬰兒車的民眾很煩躁，因為走路的路線全亂了調，不少行人乾脆不走內側騎樓，直接走外側經過，送貨的大哥也得說聲抱歉，才能穿過人群。

附近住戶：「賺了那麼多錢，卻不能把一些事情做的更好，就是也有去跟他們提醒，可能你們隊伍要整理一下，就是其實都沒有用。」

民眾：「現在他目前還是小間的店，就一個轉角處，可以進化成一間有大一點的店面，讓大家可以在店內裡面排隊這樣。」

民眾：「去擴大一個更大的店面，可以容納所有就是來這邊的顧客，那是最好的。」

事實上甜甜圈店依規定在就在轉角處店內營業，攤位僅向外凸出騎樓一小部分，不算違規擺攤，也畫出排隊動線，如何優化排隊隊伍還在調整中。當事甜甜圈店家：「我們有跟我們老闆反映過了，他還會再做調整。」

對此北市警表示，店家排隊人潮過多，將勸導店家引導排隊人潮，不可阻礙行人通行。人氣甜甜圈店排隊人潮多占用道路，雖然帶來錢潮，卻換來周邊住戶不滿，如何達到雙贏，考驗業者智慧。

