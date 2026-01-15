獨家／西門町名店「一番賞」沒大獎籤！ 玩家怒控：是詐騙

有玩家指控這間「玩具時光屋」出包，不管砸再多錢，也抽不到兩個大獎。（圖／翻攝自YT＠友情時光屋）





台北西門町，又爆出一番賞爭議！在臉書社團中，有玩家指控這間「玩具時光屋」出包，不管砸再多錢，也抽不到兩個大獎。眼見風波越燒越大，業者也立刻承認，少了兩支大獎籤，但不是「藏籤」，而是用了舊籤紙，剛好少了兩張。這樣的說法，其他玩家不買單，痛批根本是「詐騙」。

一番賞店家玩具時光屋：「錯了就是錯了，沒有任何藉口，因為我們就是沒有籤，這套就是少了這兩個籤。」

在鏡頭前向玩家們道歉，這是西門町知名的一番賞店家「玩具時光屋」，業者拍影片承認，在自製籤中少了最大獎。

原來在交流社團中，陸續有玩家踢爆，業者自製的999抽內，一次少了兩支大獎籤，花再多錢也抽不到。

眼見風波越演越烈，業者也承認最大獎有6個，但全部抽完後，就是沒有「逆刃伏黑惠」以及「夏油傑」。他強調，因為自己用舊籤製作才會出包。

一番賞店家玩具時光屋：「這是少籤就是為了省籤紙（錢），而去做了一件草率的事情，那不知道的人就說藏籤。」

非當事玩家：「X不行啊，廢話，詐騙吧，就是騙人嘛，怎麼可能不知道，他一定在賣之前，一定會檢查過才對啊。」

我們實際回到現場，正常來說現在應該是營業時間，但是業者，疑似因為最近的爭議事件延燒，鐵門拉下，並沒有對外營業。

業者道歉後似乎想避風頭，但這樣的做法，讓玩家們更加不滿。因為玩具時光屋在圈內小有名氣，IG有5000名粉絲，YT頻道也有1萬2千名訂閱者，業者還曾強調不會做籤，客人可以安心消費。

非當事資深玩家：「哇，通常有的人如果瘋起來，他可能會覺得，就是講說，我一定要抽到最後，他就會瘋狂的抽、瘋狂的抽，抽個10幾萬、好幾萬，都算正常吧。」

業者推出的一番賞，一抽370元。如果真的全部抽出來，就是36萬元，讓玩家痛批，檢查流程實在太不嚴謹。截稿前業者尚未回應，但也在影片中承諾，會給出合理賠償。

北市商業處則表示，有訂定「一番賞相關遊戲商家指引」，店家必須將總籤數、兌獎狀況公開透明。日後會加強抽查，若複查沒改善，最重會開罰10萬元。

一番賞爆出糾紛，砸了錢卻永遠抽不到，也讓爭議再添一樁。

