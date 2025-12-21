獨家／西門町維安升級！ 韓星雪娥見面會維安升級增「3禁令」

主辦單位為了偶像和粉絲的安全，將安檢規格升級。（圖／東森新聞）





韓國女團宇宙少女成員雪娥，21日晚間在西門町舉辦見面會，不過幾天前，台北才剛發生隨機攻擊，主辦單位非常慎重，為了偶像和粉絲的安全，將安檢規格升級，除了規定不能攜帶太大的包包、以及不透明瓶罐、保溫杯，同時警方也在外頭加強巡視，希望能讓活動順利進行。

假日的西門町商圈人潮滿滿滿，民眾逛街提著大包小包，不過幾天前，台北才發生隨機攻擊，警方加強戒護，派出警車巡邏坐鎮，警員還拿出盾牌巡視緊盯，辦在西門町的活動，也提高安檢層級。

工作人員：「包包幫我直接打開。」

工作人員仔細檢查粉絲包包內是否有危險物品，21日晚上，韓國女團宇宙少女成員雪娥現身西門町辦見面會，主辦單位為了確保粉絲安全，升級安檢規格。

就怕見面會上出現任何變數，主辦單位採取嚴格措施，像是不透明的保溫瓶，或是超過A4大小的包包都不能帶進場。三項新措施包含，禁止攜帶超過A4大小，也就是長30公分、寬20公分高15公分的包包入場，現場不提供寄物服務，不能攜帶不透明瓶罐或保溫瓶，進入場館前安檢滴水不漏。

粉絲：「我覺得應該他們還是會檢查，我有去過滿多見面會或演唱會，他們其實都會去搜，包包裡面是什麼，感覺像是這種比較，打開就可以明瞭看到，有什麼內容的東西的話，好像就會比較容易通過。」

粉絲：「盡量的簡便，讓大家安檢方便，主辦方便我們也方便，減少疑慮。」

多數粉絲都能體諒，為了活動順利進行樂意配合，畢竟接下來有許多韓星會來台舉辦大型演場會，像是韓劇男神李俊昊也即將在12月底連辦兩場見面會，韓方向來非常重視，愛逗和粉絲的安全，台灣發生無差別攻擊事件後，安檢規格勢必再度調整，就是希望活動可以平安落幕。



