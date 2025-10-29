獨家／西門町騎樓滿地尿布！業者揪疑外國客亂扔

隨手亂丟用過的尿布，以及擦拭嘔吐物的衛生紙和濕紙巾。（圖／東森新聞）



北市西門町疑似有外國旅客，昨（28）天下午在彈珠台店的騎樓外，隨手亂丟用過的尿布，以及擦拭嘔吐物的衛生紙和濕紙巾，業者開門做生意看傻眼，痛批實在太沒公德心，但是人又不像車子有車牌能夠定位，只能摸摸鼻子自己清理。

一家大小站在店家騎樓，兩個人抱起小孩忙著換尿布。只見婦人下一秒，把尿布折一折包一包不是丟到垃圾桶，而是伸手到柱子旁偷偷把尿布丟在地上。另一邊一名孩童，疑似身體不舒服，實在忍不住吐了出來。做家長的不但沒有擦拭嘔吐物，還把用過的衛生紙濕紙巾，一股腦隨手亂丟。最後還故意跨過垃圾，頭也不回拍拍屁股就走人。

當事店家業者佳佳：「這邊就是地板上，有一攤的嘔吐物，然後機台這邊它邊邊下面這裡就都是尿布衛生紙。」準備開門做生意，先等到的不是顧客，而是滿地垃圾。事發在28號下午2點多台北市萬華西門町商圈內，一間連鎖彈珠台店。業者透露，他們疑似是觀光客，在現場逗留約15分鐘，留下滿地髒亂。

當事店家業者佳佳：「覺得滿無奈，自己知道要乾淨（還跨過去），然後在別人店家就是把它弄亂，然後不關他的事啊。」西門町行人徒步區，街道兩旁都設有公有垃圾桶。實際觀察從店家走到最近的垃圾桶，步行不到一分鐘就能抵達。他們卻把騎樓當作自己家隨地製造髒亂。

當事店家業者佳佳：「其實多少都會被丟一些小垃圾，但是小垃圾還能接受，但是這麼大一坨的東西，不清理掉我是覺得過分了，可能兩、三個月發生一次，畢竟人的身上不會像車子一樣，有車牌號碼什麼可以做定位，而且如果是外國旅客的話，你更不可能去抓他，人家就只是來逛個街。」

業者痛批太沒公德心無奈，卻只能摸摸鼻子自己處理。同時PO出監視器畫面，敢再亂丟我就公布你是誰。

