獨家／西門「甜甜圈名店」雙包！ 老闆另起爐灶尬房東

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兩家店不僅販售相同類型商品，招牌設計、店面裝潢及品牌風格也十分接近，甚至讓部分消費者誤以為是分店。（圖／東森新聞）





台北西門町近期出現兩家外觀高度相似的脆皮甜甜圈店，引發不少民眾討論。兩家店不僅販售相同類型商品，招牌設計、店面裝潢及品牌風格也十分接近，甚至讓部分消費者誤以為是分店。不過，據其中一家店員透露，兩間店其實源自同一團隊，後來因合夥經營問題分家，才各自經營不同品牌。

西門町現雙胞胎甜甜圈店

位於西門町成都路上的「一脆甜甜圈」，是不少觀光客造訪台北時的熱門排隊美食。店內主打現炸脆皮甜甜圈，經常吸引大批民眾排隊購買。

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不過近期有民眾發現，距離約200公尺、步行約3分鐘路程的昆明街上，也出現一家名為「倆倆脆」的甜甜圈店，同樣販售脆皮甜甜圈。

兩家店面從招牌顏色、圓形LOGO到整體裝潢風格都十分相似，讓不少消費者感到疑惑，甚至有人在網路上質疑是否為仿效或模仿品牌。

員工曝分家內幕

對於外界質疑，倆倆脆店方表示，兩間店其實並非毫無關聯。倆倆脆店長指出，目前團隊原本就是一脆甜甜圈的創始成員，過去曾共同經營品牌，後來因經營理念及品牌使用權問題，才另行創立新品牌。

店方表示，目前經營一脆甜甜圈的業者，原本是店面房東。由於品牌商標當初以房東名義進行註冊，因此原團隊後續無法繼續使用「一脆」名稱，只能重新打造新品牌。

商標與經營權爭議

除了店長說法外，也有多名倆倆脆員工透露，房東原本是合作夥伴之一，後續雙方因租金、股份及經營權等問題產生分歧。員工指稱，隨著品牌逐漸打開知名度，雙方合作關係出現變化，最終原經營團隊選擇另起爐灶，成立新品牌繼續經營。

不過，針對店員所提及的商標權及經營權相關說法，截至目前為止，一脆甜甜圈方面尚未對外回應。

產品風格高度相似

實際比較兩家甜甜圈產品，外觀同樣採用油炸方式製作，炸至金黃色後再均勻裹上糖粉，整體賣相十分接近。不過部分消費者認為，兩者在口感上仍有些微差異。倆倆脆的餅體相對較薄，強調外酥內軟的口感；一脆的麵體則較厚實，咬感偏向鬆軟。至於價格方面，兩家店目前均以每顆40元販售，消費者可依個人口味偏好選擇。

消費者各有支持者

對於兩家甜甜圈的差異，不少消費者也有不同看法。有民眾認為倆倆脆外層酥脆、奶香味較明顯，因此較符合自己的口味；也有人表示，一脆甜甜圈現炸出爐時口感酥脆，整體表現更具特色。

還有消費者指出，兩家產品雖然相似，但風味與口感仍有區別，因此會依當天喜好決定購買哪一家。這場因甜甜圈而起的品牌話題，不僅吸引美食愛好者關注，也意外讓外界得知兩家店背後的分家故事。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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