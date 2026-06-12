獨家／西門18坪2房「月租開10萬8」 民眾嚇：不如買房

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台北萬華西門町商圈租屋掀討論。（圖／東森新聞）





台北萬華西門町商圈，最近出現一個租屋廣告，18坪、兩房一廳一衛的全新電梯大樓，房東開出每個月的租金要10萬8，出租消息曝光，掀起民眾討論，很多人聽到價格都嚇一跳，直呼這價格太誇張，完全可以直接買房。

位在萬華開封路二段上的這處社區大樓一樓有在出售，二樓以上的區域，部分正在進行施工裝潢，那再往上到頂的最高樓層，則有張貼出租廣告，從照片來看屋況算是相當好。

西門町18坪套房開價10萬8

木質地板裝潢也很新，家具應有盡有，格局方方正正，位處高樓層採光不錯，開出的條件也讓人心動，但一個月開價多少呢？民眾認為，以該地段的社區住宅來看，租金大約落在1萬到2萬元左右，若條件較好則可能達2萬5000元至3萬元；若是18坪至少也要2萬元，主要是因為地段條件不同。

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這間兩房一廳一衛，18坪、15樓的全新電梯大樓，民眾猜測一個月租金頂多3萬元。記者詢問民眾，若18坪住宅月租金超過10萬元是否合理，民眾聽聞後相當驚訝，直呼實在太誇張，認為18坪的空間租金開到十幾萬元非常不合理，坦言自己聽到價格時也被嚇了一跳。

月租10萬掀租不如買討論

不少人說，能夠一個月付十萬給房東，不如自己花錢買，以實價登錄看，同樓層20坪上下，抓2千萬到2千五百萬，試算自備款抓374萬元的前提下，寬限期內還款約2萬9-3萬8，寬限期後才變5萬3-7萬，若一個月要支付10萬元租金，不少人認為不如考慮購屋。

專家曝西門町租金行情

房市專家陳炳辰指出，即便是近一、兩年推出的新建案，小坪數住宅產品的租金行情，大多落在每月3萬至4萬元左右。

社區在西門町商圈，周邊物件相較沒那麼新，專家說，兩房行情落在3萬五上下，如今開價掀起討論，租房廣告立刻更新降到9萬8。

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