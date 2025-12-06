獨家》親中媒體與中國協力製造「日本退縮」假象 意圖削弱台日友好

〔記者蘇永耀／台北報導〕日本首相高市早苗在「台灣有事說」後，中國藉機生事，發動認知戰，分化台日關係，台灣內部也出現裡應外合的配合動作。涉外人士指出，本月3日，高市首相在參議院重申日本政府對「1972年日中聯合聲明」立場不變，短短數小時內，台灣親中媒體刻意以惡意新聞標題下標，隨即成為中國官媒引用原料，將日本長達53年外交政策扭曲成「首相認慫」的錯假敘事，並在中國各大社群平台流竄，再次成為裡應外合相互協同的惡例。

涉外人士觀察說，3日中午，國內某報先發布報導：「1972年日中聯合聲明『台灣是中國領土不可分割的一部分』 高市：沒有改變」，讓人誤以為高市政府認同所謂：「台灣是中國領土不可分割的一部分」。當日中國無論官媒或是側翼，文章開頭幾乎都是據台灣某媒體「援引日本每日新聞報導...」。

然而，該則新聞當天即被事實查核中心打臉，指出這則新聞的標題，呈現方式讓人誤以為高市針對「台灣是中國領土不可分割的一部分」這項中國主張本身表示「沒有改變」。實際上，高市當時強調的「沒有改變」，是指日本對於「理解並尊重」中國主張的立場未變，而非承認中國的領土主張。

此外，當天下午，另有親中媒體的電子報跟進，並置入評論稱：「高市早苗轉彎...理解『台灣是中國一部份』粉專酸爆賴......」並同時嵌入「被打臉」、「日料白吃了」等用語。該新聞網甚至發布所謂快訊說「高市早苗『公開改口了』」；另一個也被歸類為親中新聞網則用「高市早苗縮了！」作為標題。不約而同採用「慫了」、「縮了」、「轉彎」等詞彙。

涉外人士說，當上述特定媒體完成敘事包裝後，中國隨即啟動接應。3日下午，微博帳號「歷史的進城」發布貼文，引用台灣親中媒體報導，自建標籤「#高市早苗終於不嘴硬了#」。

中方利用這種「台灣媒體背書」模式迅速擴散。百度帳號「李珩雜談」、「台海網」、「國是論衡」等內容農場及中國社群也在24小時內產出多篇同主題內容，每篇都複製「據台灣媒體」的起手式，中國台灣網等官媒隨後也跟進完成官方定調。台灣特定親中媒體其立場與角色，也已從過去「偕同敘事」升級為「農場原料」。

涉外人士批評，特定媒體與中國官媒接力扭曲及協力擴散日本首相發言，恐意圖以此削弱台灣民間對日本的支持、分化破壞台日友好情誼，也離間台灣民眾對政府的信任。此類不堪行徑應該受到各界譴責。

