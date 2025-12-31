獨家/解放軍演習「萬鈞車隊出動」？！憲兵護送雲豹甲車台北街頭一路交管

解放軍東部戰區無預警公告，自12月29日起連續3天舉行的「正義使命2025」圍台大演習，今（31）日傍晚正式宣布落幕。為了因應台海周邊的緊張情勢，國軍也全台實施立即備戰操演，今天在台北街頭，更罕見出現憲兵重型機車、雲豹裝甲車隊疾駛畫面。

憲兵重機、雲豹裝甲車現身台北街頭。(圖/中天新聞)

今天中午約11時30分，有民眾在北捷古亭站附近目擊，憲兵的重型機車、雲豹裝甲車隊在羅斯福路上往公館方向行駛，沿路並有交警管制。由於車隊前、後有憲兵快速反應連的印地安「挑戰者」重機開道，並有1輛CM34型8輪步兵戰鬥車掩護另一輛CM32型8輪運兵車，另有3輛輕型戰術輪車跟隨，外界研判有可能在解放軍演習期間，衛戍首都的憲兵部隊也實施萬鈞車隊演練。

