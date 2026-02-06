獨家／訂「隨機房型」變限女生房 控退費控平台、飯店互推

台北一名陳先生跨年夜當天，用訂房網訂了台中逢甲商圈一間旅店。（圖／東森新聞）





台北一名陳先生跨年夜當天，用訂房網訂了台中逢甲商圈一間旅店，只選了隨機房型，結果入住時，被告知訂成女生宿舍，否則只能加價近三千塊住4人房，當下只好轉住別家飯店，事後他指控平台跟飯店互踢皮球，要求退費結果遲遲沒下文，從跨年拖到現在已經快農曆年，一千多塊房費沒人要退，痛批平台跟飯店的處理方式都相當敷衍。

很多人訂房都會用第三方平台，但就有男旅客訂到隨機房型，要入住才發現訂到女生宿舍床位，根本沒法住。

當事旅客:「我以為我自己訂錯，可是我有在飯店那邊APP上面找，但都沒有找到說我有訂錯的地方。」

跨年夜當天，陳先生預訂台中逢甲商圈一間旅店，拿著訂房資料要入住，卻被飯店人員告知，訂到的是女生宿舍床位，若要改成四人房，得再加2800元。

投訴人當場傻眼，強調自己只有一個人，也不可能住女生宿舍，希望飯店協助確認，訂單是否有誤。但飯店人員態度冷淡，堅持是客人自己訂錯，沒有協助處理，現場也沒有其他房型可換。

最後投訴人臨時另找旅館，又多花1200元才有地方住，一趟入住變成花錢又受氣。當事旅客:「因為這樣的話我原先就不用訂單人床啦，就是我如果有要住那麼大間，想要花這麼多錢住一晚的話，其實就不會選這種房型了。」

他原本在12月6日用第三方軟體刷1424元訂房，預計12月31日入住。沒想到到了現場，卻因房型爭議無法順利入住，只好向飯店要求退款，但飯店解釋沒收到款項，錢都在訂房網站那，陳先生向平台申訴，卻發現原本的訂房網站，又被換成另外一家第三方訂房軟體。

事情拖到1月12日，第二間第三方平台客服終於回覆同意退款，但一直到2月6日，錢始終沒有進到帳戶。

這段時間，飯店沒有主動聯絡也不回覆，原本的平台說已經換網站做，新平台說還在處理，消費者被夾在中間，只能看著三方互踢皮球。

當事旅客:「第一時間的處理都沒有感受（誠意），當下就覺得說一定是我訂錯那種感覺，感受上就是不太好。」

飯店回應，有收到客人反映訊息，確實沒有注意到，後續會再與旅客聯繫，退費部分也會再和兩個平台確認。

對旅客而言，只希望問題能盡快釐清，應退的款項能早日收回。

