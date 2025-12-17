獨家／記憶體價格飆！年初至今「漲逾4倍」增幅堪比黃金

記憶體32G效能較好的，價格已從3000多翻到變快1萬3000元。（圖／東森新聞）





電腦記憶體一片不大，但現在買起來卻吃不消，因為光是年初到現在，32G效能較好的，價格已從3000多翻到變快1萬3000元，就連舊世代的記憶體也跟著喊漲，讓不少人說乾脆先買起來放，再轉投入二手市場賣，還能賺一波，跟黃金一樣愈放愈保值。

想讓電腦動的更快，不少人會升級記憶體，但這小小一片，近期價格翻倍跳。3C數位資深工程師廖峻毅：「這兩條很貴，現在要2萬多塊。」

記憶體設備現在被開玩笑，說是績效最好的投資了，因為像是這一片D5-6000，32G的雙組合現在售價來到12999元，但其實它在3月的時候售價是3000多元，不少人都說買來放真的是愈放愈保值。

記憶體價格水漲船高，不管哪家品牌都一樣，有人買了DDR5-6000，16G雙通道組4月時才3388元，但現在一查要近1萬1000元；至於效能較低的DDR4，也有人發現年初32G只要3500元到4000元，現在貨源少清庫存，打完折後還要2萬7000元。

3C數位資深工程師廖峻毅：「是會保值沒錯，因為它的價值在那邊，現在很多店家來講，避免有投機人士來掃貨，真的需要的人會買不到，所以會有所謂的記憶體通通是限搭機組。」

未來價格仍舊是有往上空間，因此也有人先下單，等漲價轉手或是把舊的拆下來，投入二手市場賺一波。

3C數位資深工程師廖峻毅：「你要考量的說第一故障問題，可能網路上會兜售所謂散包的記憶體，就是沒保固的那一種。」

還有其他業者透露，以一條DDR532G的型號，單買需7、8000元，二手價水位能到6000元，只是台灣二手市場大多只在社群社團交易，不像國外還有專門收購的平台。

3C業者Justin：「大部分都是在臉書社團上玩家間的交易，所以它的價格其實浮動都滿大的，你只是想要賺一點差價的話，現在都還是可以這樣做，如果不熟這個市場行情、大家運作的方式，就先不要這樣做。」

一片小小記憶體價格翻幾倍，更吹起投資風潮，引發話題。

