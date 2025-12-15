獨家／記憶體暴漲三個月不回頭 一位筆電業高層的沈重告白

筆電品牌面對記憶體漲個不停、筆電銷量因漲價而下滑，頭痛不已。（圖／下載自免費圖庫Pixabay）

一線CSP（網際網路服務業者）為了明年資料中心的建置需求瘋狂採購記憶體後，記憶體價格從10月開始，便以「火箭升空」的速度上揚，如今已經進入第三個月的狂漲，都沒有放緩的跡象。業界普遍預期，記憶體價格明年會繼續上升，筆電的記憶體成本「只有更慘、沒有最慘」的狀況，將發生在明年上半年，筆電漲價已在所難免，幅度則眾說紛紜，唯一的共識是，筆電一旦漲價、買氣就會崩壞，2026第一季銷量年減幅度將從一成起跌，第二季銷量應該也會繼續下探。

上游記憶體的超級循環，卻是下游筆電業者的超級寒冬。

以下，是一位筆電業高層對鏡報的告白：

今年6月底的時候，我們認為在川普關稅影響下，客戶下半年的拉貨多已提前到上半年完成，筆電需求減少下，下半年記憶體的價格將隨之下滑，沒想到，一線CSP紛紛出手掃貨，才10月就風雲變色，今年7月DDR5 16GB記憶體模組報價一條40美元，10月就漲到105美元，11月的時候，記憶體業者不只停止合約價報價，現貨市場更是早上一個價、下午一個價，報價一次比一次高，一條DDR5 16G模組的價格飆漲到180美元。

而惠普去韓國試圖議價不成後，轉向中國DRAM業者以一條200美元的價格大掃貨，所以拜惠普之賜，上個禮拜DDR5 16GB模組現貨價格又被推高到200～220美元。

現在是淡季，而且大家手上都還有點庫存可以用，DRAM已經漲成這樣，我估計，2026年第一季、第二季筆電品牌全力為了下半年備料時，DRAM的價格、供需，都會比現在更糟，第一季一條DDR5 16G有可能再漲到300美元，第二季的價錢…. 現在我想都不敢想。

這就是漲價漲到筆電品牌傷透腦筋的DDR5記憶體晶片。（圖／三星提供）

筆電用的SSD（固態硬碟，以NAND快閃記憶體製造）在記憶體漲價後，現在有些供應商一個1TB SSD已經開價到400美元，比買一台Chromebook筆電還要貴，不過，更多的供應商是寧願不賣1TB、只賣512G，可是價錢一樣貴得可怕，512G開價開到140多美元，上半年同樣規格的SSD價格只要現在的零頭、大概40多美元而已，才3個月就漲了快3倍。

我知道，很多記憶體業者都宣布2026年中之後要擴產，還有很多人說，等到中國的通路商、模組廠囤的庫存全部倒出來時，記憶體價格就會崩盤，我也很希望在明年第二季、第三季的時候可以看見記憶體價格大跌。

可是不論是我們自己、還是業界的好朋友，私底下去跟記憶體原廠打聽的結果，都是記憶體原廠擔心太快重演供過於求，沒有計畫在2026年下半年大量開出新產能，加上一線CSP資料中心2026年的擴充計畫那麼大，不只AI伺服器需要大量記憶體，就連普通伺服器出貨量都會比2025年成長很多，普通伺服器也會吃掉更多的記憶體供應，所以我認為，DRAM缺貨缺到2027年，一點也不為過。

記憶體一漲不回頭，11月的時候，公司財務主管還不斷逼問我們為什麼BOM cost（材料成本）漲這麼多、質疑我們工作不盡責，現在我都跟公司說，BOM cost不重要，買得到記憶體模組、能出貨才重要。只是，成本上升太多，這個業界大概只有蘋果因為早就與記憶體廠簽下供應長約，貨源相對充裕、價格合理，是唯一有可能撐得住不漲價的品牌，其他的筆電品牌都漲定了。

筆電品牌當然會想辦法透過各種手段，來抵銷記憶體成本上揚對售價的影響，比如說縮減SSD容量、少用DRAM、面板與零組件的等級用差一點、調降對通路商的補貼等，不過這些手段能做的有限，戴爾已經帶頭喊漲15～20％、聯想亦通知企業客戶舊報價失效，其他品牌接下來都會跟進調漲，是不是每個品牌都漲20％就夠了、還有沒有下一波的漲價，每個品牌的考量都不一樣，現在很難說。

筆電是這麼成熟的消費性產品，即使只先漲20％就會影響買氣，業界普遍共識是，2026第一季筆電銷量將比去年少10％起跳，我估計，第二季的銷量可能會再掉個10～20％。

筆電不漲價會做到賠錢，漲價了銷量少、賺不到錢，真的很難，筆電產業的寒冬已到，沒有AI伺服器業務的筆電品牌、沒有供應AI伺服器零組件的PC供應鏈，2026年都會比今年更慘。



