獨家》許仙姬雙眼罹白內障！遠距視線霧茫茫 坦言最怕動刀

知名歌仔戲小旦許仙姬近日確診雙眼罹患白內障，即將進行手術。(照片/游定剛拍攝)

擁有「仙女姐姐」稱號的知名歌仔戲小旦許仙姬，近年仍活躍於螢光幕前，不僅主持電視節目，也熱心投入公益活動。然而她近日卻發現雙眼遠距視線愈來愈模糊，就醫檢查後確診罹患白內障，必須在未來接受手術處理。

許仙姬向《中時新聞網》表示，白內障雖是隨年紀自然出現的狀況，但她原以為自己情況尚輕，未料近距仍清晰、遠距卻愈來愈霧，甚至看人都變得模糊不清。醫師評估後表示，她的白內障尚未「完全成熟」，短期內仍可觀察，但未來勢必要動刀清除，以免病變黏住造成手術難度升高。

許仙姬近年仍活耀舞台演出活動。(照片/游定剛拍攝)

談到手術，她直說內心恐懼：「開其他刀我都不怕，就是眼睛讓我害怕。」第一次檢查後，她甚至遲遲不敢回診第二次。雖然身邊許多朋友都已成功開刀、隔天便能正常生活，但她仍需要時間調適。

許仙姬(圖左)罹白內障，兒子許明杰積極幫母親預約院長門診。(照片/游定剛拍攝)

按照醫囑，手術將採單眼進行，兩眼需間隔約三個月。術後除了避免提重物，也須遮光、避免強光刺激。兒子許明杰更已替她預約院長門診，催促她盡快面對手術，但許仙姬則表示，自己仍在調整心情，同時也因工作在身，需配合行程與醫師安排。

儘管面臨視力下降與手術壓力，許仙姬強調會把健康擺在第一順位，希望手術後能以最佳狀態回到舞台，繼續帶給觀眾溫暖與力量。

