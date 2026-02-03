獨家》許志豪自曝國一被霸凌2年 至今噩夢纏身「不敢生小孩」

許志豪自曝國中被霸凌往事。（圖／娛樂星動線 YT）

《綜藝一級棒》主持人許志豪近日接受《中時新聞網》專訪，罕見談起學生時期遭受校園霸凌的經歷。他回憶，國中一年級時曾在下課後被國三學長叫進教室，還來不及反應便遭桌椅砸向，全身挨打，腦中一片空白，直到上課鐘聲響起，才默默回到自己的教室。

許志豪透露，類似情況在國一、國二期間反覆發生，次數超過十次。他並非沒有想過求助，而是認為即使說出口，也未必能真正解決問題，反而只會讓父母更加擔心與心疼。他強調，那並非單純衝突，而是多對一的霸凌行為，長期讓人活在恐懼之中。

許志豪自曝國中被霸凌，怕父母擔心不敢說。（摘自臉書）

許志豪表示如果自己小孩被霸凌，他會瘋掉，因此不敢生小孩。（圖／中時資料照）

他形容，當時最害怕的是放學時刻，鈴聲一響便立刻收拾書包，趁老師離開後從後門狂奔回家，只因擔心被堵到。由於家與學校僅隔一座山，跑慢了就可能被攔下痛毆，甚至被索討金錢，這樣的生活整整持續了兩年。

《綜藝一級棒》主持人許志豪。（陳俊吉攝）

許志豪坦言，身體上的傷會痊癒，但心理陰影卻可能伴隨一生。即使多年過去，他仍時常做惡夢，甚至在畢業後一度告訴自己不要生小孩，因為無法想像若孩子遭遇同樣的事，自己是否能承受與保護，「我小孩如果在學校遇到這個事情，我會瘋掉」。

他也提到，外界熟知的他總是開朗、正向，能在舞台上帶來歡樂，其實背後是長年自我調適與心理療癒的結果。他努力讓自己看起來堅強，只為不讓傷痕定義人生。

許志豪最後坦言，內心的陰影並未真正消散，但他願意說出這段經歷，希望讓更多人理解霸凌的長期影響，也提醒社會別忽視那些沉默承受的人。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

