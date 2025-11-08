獨家／註定落網！ 通緝犯深夜趴趴走 追撞前車露餡
這真的註定要被逮，高雄一名陳姓通緝犯深夜開車載著朋友趴趴走，卻在明誠路上直接追撞停等紅燈的車輛，處理的員警發現陳姓男子通緝的身分，還在他的車上搜出了毒品，同車的友人嚇的一直喊我是清白的，警方釐清後將陳姓男子依通緝毒品等罪送辦。
高雄明誠四路上的監視畫面中，看到前方的車輛在停等紅燈，後方來的車輛雖然車速不快，卻直接撞上前車，前車還被它撞到彈跳起來，雖然是場普通的追撞車禍沒有人傷亡，但是趕到的員警卻是神情戒備緊盯眼前的肇事駕駛。
員警vs.嫌犯：「你就交待清楚，我們釐清了就讓你走，你坐好，他說他是清白的，調查清楚了，可以走就讓你們走。」
追撞前車的是34歲陳姓男子，車上還載著另一名42歲的蔡姓男子，警方在查驗駕駛身分時赫然發現，陳姓男子是桃園地檢署發布的通緝犯，而且還在他的車上查出了毒品，車上的蔡姓乘客連忙喊他是清白的，根本不知道陳姓男子是通緝犯。
高雄龍華派出所所長洪子棠：「詳細肇事原因由交通大隊，分析研判中，另警方查證陳男身分時，赫然發現他遭桃園地檢署，發布通緝在案，立即依法將其逮捕，現場並查獲依托咪酯菸彈，毒品吸食器等違禁品。」
陳姓男子是通緝犯，利用深夜開車載著朋友趴趴走，卻意外撞上了前車，警方查出他通緝的身分，車上還搜出了毒品，警方要驗陳姓男子是不是毒駕，陳姓男子最後被依毒品危害防制條例，公共危險罪及通緝罪嫌移送檢方偵辦。
