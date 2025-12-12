獨家／詐團冒名賣大湖草莓 台中水果行「訂百籃」險匯款

苗栗大湖草莓園，遭詐團盜圖詐騙。（圖／東森新聞）





一年一度的苗栗大湖草莓季，在12/11正式起跑，但早在11月底，網路上就傳出草莓批發價，一斤才2百出頭，有台中水果行一口氣要訂110籃共275斤，但私訊聊到最後要配送時，多問了對方一句地址在哪，對方竟說在新竹的富林路二段，根本就不是大湖產地，原來是不肖詐團冒名還盜圖亂賣，差點害正牌的草莓業者被告詐欺！

一顆顆大草莓鮮紅欲滴，苗栗縣大湖鄉是「草莓王國」，一年一度的草莓季，12/11終於正式展開，但詐團永遠跑得比業者還快，早在網路上冒名開團賣。

大湖草莓農張先生：「客人打電話來跟我們說，我們有沒有對外批發草莓，我就說沒有，然後他就說，我要告你詐欺，然後我就想說不對勁，我想說問清楚，結果他是在網路上看到，有人盜用我們的名義。」

貼文寫著大湖草莓新鮮現摘，開賣馬上秒殺，附上一整籃草莓及果園照片，強調草莓批發當天現採產地直送，台中的水果行立刻加LINE想買，從最大顆的1號草莓到最小的4號，共買110籃1籃2.5斤，對方報價56800元，等於每斤才賣206.5元，超級便宜。

對比大湖行情價，現在1斤就要600-800元，想買275斤，就要花16萬5千到22萬元，詐團每斤206元跟行情600元，價差近3倍，一看就是詐騙。

大湖草莓農張先生：「草莓的價錢很好，流量又不錯，可能就是動歪腦筋，想要詐騙這樣子，詐團告訴那個業者說，要先匯款才會出草莓，好險那個人有打來我們草莓園求證，當天就是有其他的草莓園也是類似這種狀況。」

草莓究竟有多稀缺，實際走訪台中的水果行，平均三間只有一間有賣，1盒12顆只有10盒，供貨量不穩量少價揚。

大湖草莓被詐團冒名，受害的也不只1家，業者緊急發聲明，要民眾小心注意。

遊客廖先生：「我覺得現在詐騙的手段，真的是無所不用其極，真的是要盡量現場，要不然就是再三確認。」

被冒名詐騙兩間草莓園業者已經向警方報案，民眾在網路上購物，眼睛千萬要放亮，畢竟一分錢一分貨，只要看到特別便宜的，幾乎就能判斷是詐騙。

