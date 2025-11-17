【獨家】詐團混進金融業搬錢？凱基金爆員工捲款千萬美金

辜家老二、凱基金大股東辜仲瑩旗下中華開發資本又出事了，本報接獲讀者爆料，由辜仲瑩擔任董座的中華開發資本，旗下100％轉投資子公司中華開發資本管理顧問，爆出員工利用漏洞，捲款千萬美元(約合新台幣3.11億元)的離譜事件。據悉，凱基金已報警並通報金管會，「檢調懷疑，該案背後有詐騙集團指使，正進一步追查。」知情人士透露。



上週末，本報接獲讀者爆料稱，由辜仲瑩擔任董座的中華開發資本，旗下百分百持股的子公司中華開發資本管理顧問，日前發生員工離譜捲款千萬美元一事，「一名Y姓女員工，利用職權之便，趁同事不注意時，先側錄同事的帳號、密碼，之後又利用主管出國時，偷偷竊取主管金鑰，待同事下班後，利用同事帳號登入，成功闖關，並拆分19次轉帳，將公司營運的千萬美元資金轉出到印尼。」



知情人士指出，「這名Y姓女員工轉帳後，凱基金內部就通報異常大額交易，隨即報警，警方也已逮捕，並羈押Y姓女員工。Y姓女員工到案後，向檢調喊冤，稱是遭詐騙集團利用，不過，這是金融業首度發生，詐騙集團利用金融業員工，盜取公司資金，檢調懷疑，背後案情不單純，正進一步追查。」



開發資本管顧 掌管16投資基金



本報調查，這次爆出員工盜領公司資金的中華開發資本管理顧問是凱基金孫公司，在2001年成立，隸屬開發資本旗下，公司資本額約2.3億元，董事長是辜仲瑩的左右手邱德馨，董事成員包含開發資本總經理南怡君、國發基金管理會前副執行秘書何俊輝、凱基證董座許道義、凱基金法務長顏志堅、凱基證券總經理黃幼玲等人，「成員幾乎都是辜二少（辜仲瑩）倚重的重要老臣。」知情人士指出。



知情人士指出，開發資本管顧是管理開發資本股權基金平臺，資本額雖小，但實際掌控資源大，包括文創基金、生醫基金、生醫貳基金、華創(福建)基金、華創毅達(昆山)基金、昆山華創毅達生醫基金、創新加速基金、中華開發跨境創新基金貳、優勢基金、群創開發基金、群創開發貳基金、麥金開發基金、水木開發基金、新越開發基金、昆山台商發展基金及阿里巴巴臺灣創業者基金等16項基金都由開發資本管顧負責。



辜仲瑩眼皮下盜領 大額交易異常逮人



「沒想到，居然在辜董（辜仲瑩）的眼皮子底下發生這種事，盜取公司資金的Y姓女員工相當年輕，過去也曾在其他金融業工作過，辜董知道後，氣炸了。」知情人士指出，「還好，Y姓女員工轉帳隔天，內部就立刻被稽核發現，大額交易異常，並通報金管會和警方，才及時攔阻Y姓女員工。」



位處民營中段班的凱基金，總資產約3.8兆元，和元大金、永豐金在伯仲間，今年前十月獲利238億元，每股賺1.37元，在國內13家金控中獲利排名倒數第三，僅勝過國票金、合庫金，凱基金大股東辜仲瑩，在金融圈一向有「獵豹」稱號，投資併購一向以快、狠、準著稱。（延伸閱讀：獵豹辜仲瑩出手快狠準 屢被金管會盯）



2019年，辜仲瑩重回開發資本擔任董座，「當時，辜仲瑩有意重返開發金（現為凱基金）董事會，曾向金管會試探可能性，卻遭金管會以不適合為由，打回票，最後人事案只能胎死腹中。」知情人士透露。



金融業屢爆舞弊 中信銀、一銀都曾出事



事實上，辜仲瑩重返開發金，任中華開發資本董座後，一直有意將開發金改名為凱基金，「辜二少（辜仲瑩）認為，開發金名稱有太多歷史包袱，直到去年，才正式將開發金更名為凱基金，希望能帶來新人新氣象。」知情人士指出。



未料，由辜仲瑩執掌的中華開發資本卻爆出員工捲款一事，事實上，政府近年積極打擊詐騙集團，詐騙集團也無所不用其極，過去也曾滲透銀行內部，利用銀行員洗錢、詐騙，辜仲瑩的哥哥、中信金大股東辜仲諒旗下中信銀，前年就曾爆發行員和詐騙集團勾結，大量開設人頭帳戶，透過轉帳、虛擬幣讓詐騙集團順利洗錢。（延伸閱讀：國內涉案10銀行曝光 元大銀、凱基銀慘踩雷）

無獨有偶，聯邦銀行也傳出銀行員和詐騙集團掛勾，協助詐騙集團提高轉帳提款額度，讓詐騙集團洗錢；去年，公股銀行的一銀也被檢調發現，行員協助詐騙集團開立帳戶洗錢，「金融業員工接觸大額金流，一不小心就很容易誤入陷阱，被金錢迷惑，要如何防堵金融業員工被詐騙集團利用，或是詐騙集團就直接潛入金融業，恐怕都將成為金融業者最頭痛的課題。」一名金融圈高層無奈說。