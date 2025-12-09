獨家／詐團滲透馬防部！知情者爆「賭風」橫行 揭官兵欠債就範

馬防部遭到詐騙集團滲透。（圖／東森新聞）





馬防部遭到詐騙集團滲透，《EBC東森新聞》持續追查，獨家發現似乎還牽扯出龐大的賭博案。有知情人士透露，外島官兵生活乏味，不少人玩線上博弈，還能換取現金，成為誘因。只是官兵在嘗到甜頭後，賭注越來越大，最後欠債成為詐團把柄，被威脅後拉人下線，因此起初有300人遭到調查。

馬防部裝甲車上街戰備偵巡，這是在詐騙集團滲透案後，馬祖國防的最新情況。緊鄰中國的東南沿海地區，馬祖堪稱是台澎捍衛的前哨站，這回爆出官兵集體涉詐。

《EBC東森新聞》深入追查後，發現背後似乎還牽扯出一樁龐大的賭博案。根據了解，外島官兵生活較乏味，不少人會玩線上博弈，但就是這件事情，讓人一步步陷入詐團圈套。

知情人士：「玩麻將打撲克牌，打著打著就認識線上一些人，然後他們就介紹可以遊戲錢幣換成現金。有些人受不了誘惑就開始玩，一開始他們會讓你贏，也可以真的提領。」

在受限的生活中，不僅能消磨時間，更賺小錢，成為官兵極大誘因，也是詐團出擊破口。

知情人士：「賭注就會越來越大，最後輸到不可償還時候，就給你選擇看是要來軍營找你，還是說讓你去拉下線。你每拉一個人可以換多少錢，就像老鼠會一樣，下一個人又玩然後又輸，又不敢往上報。」

就這樣一人拉一人，有些人被騙被威脅，有些人則想藉此賺錢，從個人賭博行為變成集體賭博欠債。原以為只有檢調所說60幾人涉洗錢，但知情人士指控，案件起初至少破百人被調查。

知情人士：「有些金額很小，涉案情節不深，但是還是要查，大多數是知情，但是沒有報告還幫忙隱瞞。」

這下幾乎守備大隊的多個連都被牽扯進來，不僅衝擊我外島戰力，更衍生出國安問題。對此軍方強調，會持續戮力戰備任務，同時跟本島調派人力。詐團滲透馬防部事件持續延燒，燒出官兵賭博欠債，快遭詐團殲滅破洞。

