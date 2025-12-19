獨家／詐團鎖定白牌車隊！誘司機送包裹賺外快淪車手

白牌司機慘遭淪為詐團車手。（示意圖／東森新聞）





詐騙集團鎖定白牌車隊，以「送包裹、高薪兼職」為誘因，吸收司機淪為車手。台北市一名司機誤信話術，掉進陷阱遭提告，並被約60名被害人求償共150萬元。他受訪表示，原以為是合法兼職，發現涉詐想退出還被威脅，對此相當後悔。律師指出，即便主張非自願，但在實務上，相關證詞仍難被採信。

如同往常載客到目的地，沒想到，過去曾開白牌車的C先生，在轉任機場接送司機前，無意間捲入詐騙案，如今不僅官司纏身，更遭到約60名被害人，求償150萬元。

涉詐司機C先生：「跟那些被害人和解，還要被他們用很鄙視的眼光，嚴格來講我也算被他們威脅恐嚇的，我真的不是自願的。」

原來今年2月，他載客時認識一名男子，對方主動詢問兼職意願，聲稱每天只要利用空檔，幫忙送包裹就能賺3千，答應後才發現掉進陷阱。

涉詐司機C先生：「一開始覺得很正常的收送包裹，沒什麼問題，做了差不多將近一個禮拜，覺得他們好像怪怪的，因為都沒有人簽收，才驚覺說他們好像是在做車手。」

發現不對想退出，卻頻頻被威脅，就連家人也被拖下水，甚至警察找上門。

涉詐司機C先生：「二次提出說我不做了，他們又換第二次寄恐嚇信件，做到月底之後不到一個禮拜，警察就拿拘票來找到我。」

其實，相關案例層出不窮，不少詐騙集團刻意配合白牌車隊從事不法，關鍵在於白牌車隊不需要營業登記，也缺乏審查機制，只要有車就能上路，成了詐團吸收車手的溫床，加上彼此間，多透過匿名通訊軟體聯繫，層層分工製造斷點，讓檢警無法「以車追人」，難以逮到背後主謀。

律師包盛顥：「如果說被告這邊能提出相當的事證，證明自己是被脅迫或是被威逼，才不得不做這樣的行為的話，那或許可以當成他沒有故意犯罪的事實，來證明他自己的清白，但在法院跟檢察署方面來講，這樣的說詞往往不會被採信。」

本想賺點外快，減輕生活壓力，反而卻惹禍上身，讓C先生成為詐欺、洗錢等罪被告，如今悔不當初。

