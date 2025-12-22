獨家／詐臺雅老董50億交保又涉恐嚇！她喊冤遭「不明人士介入」 法官下禁令了

羅佩雯涉嫌詐騙臺雅集團老董沈裕雄50億元，交保後又胞兄指控帶黑衣人上門討債。白廷奕攝



臺雅集團老董沈裕雄（已歿）遭詐50億案疑點重重，先是週刊質疑民眾黨立委黃國昌收錢質詢此案，接著本案主嫌羅佩雯又被爆出，以2000萬元交保後，馬上帶黑衣人向胞兄（同案被告）討債。法官擔憂羅佩雯施壓共犯，安排開庭釐清情況，羅佩雯卻表示自己也遭恐嚇，驚吐一名叫「源哥」的不明人士找她討債，還稱已經報警。合議庭不敢大意，諭知羅佩雯不得騷擾、恐嚇同案被告，實情如何還有待警方調查。

調查指出，羅佩雯於2008年間曾利用「買機票賺價差」假投資，詐騙親友2700多萬而入獄，假釋後又重操舊業，涉嫌與「隱餐飲集團」老闆鄭淳駿、友人楊國隆聯手詐騙沈裕雄50億8千萬元，另涉詐騙10人5億2587萬餘元。羅佩雯疑似將騙來的贓款，匯給前夫謝宗翰、哥哥和嫂嫂拿去國外置產洗錢，也有部分拿來買名牌精品，家裡的名牌包堆積如山，部分已遭查扣拍賣。

羅佩雯於今年2月下旬到案後，遭檢方聲押獲准，直到9/2才以500萬交保。不過羅佩雯獲釋後，檢方馬上提起抗告，成功讓高等法院發回台北地院更裁，合議庭再裁定2000萬元交保，命限制住居、限制出境出海8月，並搭配電子腳鐶及手機監控，也禁止她接觸同案被告或探詢案情。這次裁定要求她以自己名義繳納剩餘的1500萬元，而她只花5天就覓保完成。

臺雅集團董事長沈裕雄逝世後，被遺孀發現遭人詐騙。資料照。翻攝聖約翰科技大學官網

沈裕雄前特助鄭淳駿被控與羅佩雯聯手詐騙沈裕雄，媒體日前報導他懷疑遭人惡搞構陷於罪。資料照。呂志明攝

沒想到，羅佩雯交保不久又被胞兄指控，帶著黑衣人到他開的火鍋店討債。法官安排開庭釐清情況，羅佩雯不僅否認找黑道介入，還說自己也遭到恐嚇。

羅佩雯表示，哥哥在今年10月11日聯繫兩人母親，稱有不明人士在他的公司留下紙條，內容寫著「羅OO先生請你妹羅小姐盡速聯絡一位叫源哥的人」。她說，後來她和母親曾告知哥哥，這位「源哥」並沒有聯絡他們，請哥哥轉知要對方本人親自與羅佩雯聯繫，結果留下紙條的人直接跑去火鍋店找人，才讓哥哥以為是她唆使黑道討債。

不過法官質疑，羅佩雯胞兄也指控她假借關心之名，打電話到胞兄小孩就讀的學校，詢問「孩子是否有去上學？」羅佩雯趕緊解釋，因為有一陣子聯繫不上胞兄，她母親已經急得要報警。

法官狐疑追問，為什麼要嘗試聯繫胞兄？羅佩雯則說，「我要問哥哥到底跟黑衣人談了什麼？我也不知道公司的狀況，有員工說公司發不出薪水，老闆也有好幾週沒進公司，才會去關心哥哥的狀況。」

羅佩雯的哥哥及嫂嫂因涉嫌幫她隱匿犯罪所得，檢方於同案依洗錢罪起訴，但兩人主張遭羅佩雯騙簽借貸契約。資料照。呂志明攝

辯護律師表示，有關羅佩雯與胞兄間的借貸契約糾紛，對方已在檢方偵訊時明確表示，公司資本是由羅佩雯出資，雙方並非買賣或贈與關係。律師也請法官考量，羅佩雯的行為與探詢案情無關，而是有「第三人介入」債務協商，羅佩雯也是被追討債務的一方，何況同案被告偵查時也具結作證，她沒有動機騷擾對方，只是因為無法聯繫上哥哥，怕有不測。

事實上本案起訴時，媒體曾報導被害人包含黑幫人士。但法官不敢大意，稱羅佩雯胞兄已表明受到人身威脅，為了避免誤會，除了交保裁定既有限制以外，法官諭知羅佩雯也不得恐嚇、騷擾或跟蹤同案被告，如果有債務問題，必須透過第三人代為詢問。

羅佩雯則表示，她曾試圖透過律師聯繫胞兄，但對方不回應。庭後記者詢問，黑衣人是否來自媒體過去披露的案關人士，她表示不願懷疑任何人，目前已經報警。

羅佩雯喊冤自己也遭不明人士討債，庭後對記者表示已經報警。白廷奕攝

