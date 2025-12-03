獨家／詐臺雅老董50億 羅佩雯連親哥都騙 帶黑衣人討1.2億

臺雅案老董疑似遭羅佩雯詐騙50億。（圖／東森新聞）





臺雅案老董疑似遭羅佩雯詐騙50億，她竟然連親哥哥都騙，原本哥哥是在竹科當工程師，但羅佩雯在2020年說要做家族事業，後來在台中七期開了一間「勞斯萊斯」等級的沐明鍋物，還在七期以全現金買了一間9000萬豪宅。但過程中，羅佩雯透過哥哥跟嫂嫂的帳戶，將大筆資金轉進公司，等到國稅局開始查金流，羅佩雯要求哥哥簽下1.29億元的借據，說是要避稅，結果現在這些借據全變成討債依據，羅佩雯帶著黑衣人直接殺到火鍋店，堅持要找哥哥討錢。

警方vs.臺雅案被告羅佩雯：「請問有什麼事嗎，（警察大哥你們是主管嗎），我是這邊的主管。」

一看到警察來，羅佩雯還是相當淡定，手上一紙支付命令，就是要來討錢。警方vs.臺雅案被告羅佩雯：「我姓羅，我是老闆的妹妹，因為我哥跟我有些糾紛。」

今年9月才因為臺雅詐騙案交保出來，羅佩雯馬上帶著黑衣人來找哥哥討債。羅佩雯哥哥：「公司成立的那時候，妹妹有匯資金到我的帳戶，然後再由我的帳戶轉到公司帳戶。因為我們有問她說那個錢妳從哪裡來，她說你就....，反正這就是我的錢。」

原本還在竹科當工程師的哥哥，他指控2020年，妹妹羅佩雯突然說要成立家族企業，一口氣開了3間公司，還在台中七期開了這家嚴選日本飛驒牛活體海鮮。位在台中七期的沐明火鍋，用頂級食材，還能俯瞰台中全景，堪稱「火鍋界的勞斯萊斯」，結果疑似變成羅佩雯的洗錢公司。

羅佩雯哥哥：「我們那時候就想說自己家人，不要讓她付那些稅金，就幫她，結果反而變成是她拿著支付命令，委託黑衣人來跟我們要錢。」

當初羅佩雯先匯6900萬到哥哥帳戶，再匯6000萬到嫂嫂帳戶，他們在個別匯到3間公司底下作為資本額。直到2023年，國稅局查出異常龐大金流，羅佩雯要哥哥簽借據說是避稅，於是哥哥簽了1.29億元的借據。2025年3月爆發臺雅案後，哥哥嫂嫂都被列為洗錢被告，羅佩雯9月交保出來，開始找黑衣人拿支付命令來討債。

羅佩雯哥哥：「我現在都只能躲，因為我不曉得她哪時候、會去哪裡找我，有時候黑衣人會去家裡找我，現在天氣也比較冷。」

哥哥強調，自己當初都是掛名，資金全都是妹妹匯入的，現在鬧到兄妹反目互控，連火鍋店可能都難經營下去。但短短幾年間，羅佩雯就有上億金流轉手進公司、買豪宅，恐怕跟臺雅案也脫離不了關係。

