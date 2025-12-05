獨家／詐騙新招！臉書找線索 傳家人AI不雅片勒索

楊先生收到一段他哥哥的AI合成影片。（圖／東森新聞）





小心新的詐騙手法！高雄一名楊先生收到哥哥的不雅影片，對方勒索1萬元，還把他和哥哥家人掌握得很仔細，說不給的話就要派人找麻煩。楊先生靠著對方把哥哥說成弟弟，以及自己的小孩不是在飲料店工作這兩個錯誤，確認是詐騙，和哥哥確認後，哥哥說影片是假的，兩人都到派出所報警。這麼巧，也有女子被類似同樣手法差點詐騙去報案。

1日下午5點多，楊先生收到一段影片，雜音很多，影片中他的哥哥做不雅動作，讓楊先生嚇了一大跳。接著跳出一堆訊息，要他付1萬元拿回影片原檔。

收到AI假影片詐騙民眾楊先生：「他跟我要1萬塊，我的老婆、女兒還有我的大嫂，她們在哪裡工作，她們在做什麼，他都調查一清二楚。」

訊息中提到楊先生哥哥在工廠上班，還貼了好多家人的照片。對方向楊先生勒索1萬元，要楊先生趕快付錢，不然他的老婆小孩都有危險。對方不只貼出楊先生老婆和小孩生活照，哥哥的老婆也被掌握，對方直接點出在哪間美容院上班，限期內不給錢，找人修理外還要把影片貼到網路上。

楊先生趕緊問哥哥，哥哥說是被人合成的。楊先生也發現對方掌握的訊息中兩個很大的錯誤。

收到AI假影片詐騙民眾楊先生：「我哥為什麼會說是我弟？我女兒又沒有在飲料店上班，那為什麼說我女兒在飲料店上班？」

詐騙集團就是傳了假影像給楊先生，後來發現就是從這名男子他的臉書中的大頭照去做截取，生成新的影像，而且還幫他加了一副眼鏡。

2019年的大頭照經過了6年，人老了，詐騙集團用AI也把人臉弄老、弄圓，再加一副眼鏡。楊先生兄弟確認影片非真實，接連到派出所報案，這才發現收到AI假影片。

詐騙民眾楊先生：「有一個女生也同樣像這個案件，截圖說那個女生跟另外一個男生開房間，那個女生就一直哭，也是勒索1萬塊。」

成功路派出所副所長許勝翔：「被害人稱收到不明臉書帳號訊息，恐嚇取財1萬元，其中包含被害人遭深偽不雅影像。」

都是勒索1萬元，因為金額不算高，預想被恐嚇者會想花錢了事。楊先生兄弟不願付錢，報警後，警方向臉書公司調取涉嫌帳號資料，釐清涉嫌人身分後，會依恐嚇取財、製作與散布不實性影像罪嫌偵辦。

