社會中心／馬聖傑、郭文海 台北報導

來看我們的獨家報導！近期有家長發現，台北市天母國小的校門口，出現兩名男子，拿單眼相機朝著校內段拍攝，目擊民眾上前詢問，男子卻支支吾吾，家長就怕自己的小孩被拍到，甚至擔心，會不會是中配直播拍攝學校的翻版，在社團引發討論。校方解釋，拍攝的是建商人員，沒拍到學生，要家長不要太過擔心。

一名男子拿著穩定器架設單眼，朝國小裡頭進行拍攝，目擊者上前詢問，對方卻支支吾吾，不想說明拍攝目的，影片一po網，引發在地家長討論。

獨家／詭異男架單眼拍校園 天母國小、日僑學校現蹤跡。（圖／民視新聞）





學校家長：「畢竟這小學的小朋友啊，比較沒有那種自我防衛能力，所以還是會擔心啊，那我覺得多一分警覺是好的，民眾有問那個人那個拍攝的人，欸你在做什麼，他也支支吾吾答不出來啊。」

學校家長：「就很怕一些有心人士對小孩怎麼樣，學校家長vs.記者，（所以還是覺得），學校家長vs.記者，（多一分警覺比較保險）對。」

民視記者馬聖傑：「不只天母國小成為拍攝地點，有民眾也直擊這兩名男子，同樣現身不遠處的日僑學校，同樣在拍攝校門口。」

不只學校成為拍攝地點，士東市場、知名連鎖咖啡廳、百貨公司、天母棒球場都有他們的身影！目擊者說，兩名男子騎著共享機車行動，不禁讓人懷疑他們的目的為何？有人就怕會不會又是中配直播拍攝學校的翻版！校方表示，上前詢問後，這兩名男子是建案委託的拍攝人員，想透過影像介紹建案周邊環境，但沒經過校方同意就朝校園內拍攝，不僅家長擔憂，也要小心可能觸法！





獨家／詭異男架單眼拍校園 天母國小、日僑學校現蹤跡。（圖／民視新聞）





非本案律師李育昇：「建商人員沒有經過校方的同意，拿攝影器材往校內來拍攝，如果蒐集或非法利用了學生的影像，或有窺視竊錄學生在校內的活動，可能會構成侵害個資罪跟妨害秘密罪。」

雖然只是建商的拍攝，但靜悄悄的對校內拍攝，家長警覺心難免提高，就怕自己家的寶貝孩子，個資或長相外洩，那可不得了。

