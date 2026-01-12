獨家／詭異！惡火奪「妻」命 22歲夫買松香水及木炭

高雄大社區2日發生民宅火警。（圖／東森新聞）





高雄大社區2日發生民宅火警，造成一名20歲年輕女子死亡，她的22歲先生受傷，《EBC東森新聞》獨家追查發現，這對年輕夫妻去年5月才結婚，跟婆婆、還有阿姨等一家三代住在這。當時火警發生時，鄰居覺得婆家人冷漠得很奇怪，檢警更發現在火災前一小時，22歲先生尤姓男子兩度外出到五金百貨買木炭跟松香水，有沒有可能涉及縱火，成為檢警追查的重點。

2日的這起火警，20歲的兒媳命喪火窟，現在案情大逆轉，因為對面民宅的監視器錄下她的先生尤男，在火警前曾2度外出。尤男騎的機車還停在家門口，火災後他目前還在住院中。但檢警追查發現，尤姓男子當天曾騎車到900公尺外的五金百貨買木炭跟松香水，購買時間就在火警前一小時，用途引發質疑，難不成是縱火嗎？

鄰居vs.記者：「有拍到他說出去兩趟，調五金百貨裡面的監視器，說他有買松香水跟木炭，（在火燒前一個小時嗎），對。」

火警發生後，附近鄰居才知道，這裡面住三代同堂，一家七口，房子是大女兒承租，她跟兒女最早住這，二女兒帶著兒子跟媳婦後來才住進來，媳婦在火警中死亡，但一家人的情緒沒什麼波動相當冷漠。

尤男阿姨（01.02）：「我女兒陪哥哥（尤男）去醫院。」

《EBC東森新聞》繼續追查發現，這對年輕的夫妻曾經在這間物流中心當派遣工，不過裡面的員工對他們都沒有印象。據了解，這對年輕夫妻，22歲先生跟20歲妻子，兩人在去年5月才結婚，婚後跟婆婆同住，但火警當下，婆婆卻只救兒子。

鄰居：「拿鐵槌破壞那個喇叭鎖，才先拖他的兒子出來，那個媳婦不順便拉他出來，放他在那邊燒。」

鄰居vs.記者：「都沒有看過，（那個媳婦死掉那個也沒看過），我也沒看過，（火警時）都很冷靜。」

大社區民宅火警，20歲兒媳當場死亡，由於採買松香水和木炭的時間點和起火只隔了一小時，檢警都覺得可疑。但松香水和木炭的用途完全不同，到底這場火警背後真相，有沒有涉及不法，由於尤姓男子住院還無法說話，檢警要拼湊真相，還得再等等。

