獨家／詹惟中遭爆算命流程「離奇又不專業」 她曝「不斷被推銷、僅13分鐘就結束」：感覺被騙
命理師詹惟中近日被網友在社群平台爆料，指稱自己去年9月找詹惟中視訊論命時，遭遇「整體流程離奇又不專業」，甚至不斷被推銷風水服務，整場視訊據稱僅13分鐘就結束，與原本承諾的30至40分鐘差距甚大，讓她直呼「感覺被騙」。
根據這名網友描述，她原本只是和幾位姐妹聊天時起鬨，半開玩笑地想預約詹惟中論命，沒想到竟意外成功約上。對方工作室提供的資訊指稱，「論命盤時間3、40分鐘，超時不額外收費」，讓她當時覺得5800元的收費算合理。
視訊一開始，詹惟中便連續發問「你是屬什麼？幾歲？生日？男生女生？」甚至還問「是本人嗎？」讓她相當錯愕，直言生辰八字早已事先提供給工作室，卻感覺對方「完全沒做功課」。她也坦言，自己與老師當面視訊，卻被問性別，覺得相當不被尊重。
該網友更表示，詹惟中接著快速講了一段與她人生毫無相關的內容，「從出生到現在完全不準」，全程不到3分鐘便進入下一段。她形容，對方不斷追問「有沒有覺得老師說得準？」讓她當下滿頭問號。
更令她不滿的是，後續對話焦點竟大部分落在「推銷風水服務」。她指稱，詹惟中多次詢問她是否有親戚朋友開店，並強調可以提供限時優惠，甚至開始討論看風水的時間、地點等細節。論命後數天，她又收到訊息表示「老師關心妳」，並再次提醒要提供地址、強調風水重要。整段經驗讓她大呼「超級無敵差」。本刊詢問該名網友回應，他則表示，「的確是一個滿瞎的經驗！」
更多鏡週刊報導
課程要價70萬！學員還踢爆吸金 命理師出面駁斥遭惡意中傷
詹惟中貼照暗酸高市早苗「尖嘴猴腮、刻薄無福」 遭炎上嗆爆：有算到自己會被砲嗎
命理師卜陽睡夢中辭世！太太證實告別式低調完成 詹惟中也回應了
