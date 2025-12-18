獨家》認證「吊車大王」有錢不驕傲！歌王曝富豪鄰居私下互動

歌王胡立武(圖右)揭與「吊車大王」胡漢龑的鄰居情誼。(照片/游定剛拍攝)

70年代歌星胡立武，當年以《伊人何處》、《晚霞滿漁船》等經典曲紅遍歌壇，30歲時轉戰幕後成立傳播公司，主攻廣告代理業務，並於中廣主持深夜節目《星河夜語》，溫暖嗓音陪伴無數四、五年級生走過青春歲月，至今仍是許多歌迷心中的共同記憶。久未在螢光幕前露面的他，近日接受《中時新聞網》專訪，罕見談及私下生活，也意外曝光與「吊車大王」胡漢龑的鄰居情誼。

胡立武透露，十多年前搬至台北市精華地段居住，後來才發現住在對門的鄰居正是吊車大王，「我們常常碰面，他做人真的非常客氣。」談起外界對吊車大王「高調、有錢」的刻板印象，胡立武直言與實際相處大不相同，「有錢但是不驕傲，個性很爽朗，不會讓人討厭，不像有的人有錢就很驕傲，但他不會。」

歌王胡立武認證「吊車大王」有錢不驕傲，揭兩人私下互動。(照片/游定剛拍攝)

他也分享，「吊車大王」的生活風格相當鮮明，不論穿搭、買車或日常作息，都走高調路線，但私下其實相當單純，「我覺得他是一個很懂得享受人生的人。」更透露對方曾邀他一起跳自創的「開心舞」，讓胡立武忍不住笑說：「我覺得蠻可愛的。」

歌王胡立武當年唱紅了《伊人何處》，至今仍是許多粉絲的青春記憶。(照片/游定剛拍攝)

不僅如此，「吊車大王」近期還主動邀請胡立武參觀其位於新竹的「竹北小羅浮宮」豪宅，以及寶山「白宮」總部。胡立武透露，圈內其實有不少藝人好友對此相當感興趣，「之後會再約個時間，一起去他那邊參觀。」

訪談最後，胡立武也透露，「吊車大王」私下其實很喜歡唱歌，甚至有意籌辦演唱會。被問到是否考慮一起合辦？胡立武大笑回應：「我再跟他談一談，兩個都姓胡。」語氣中流露出深厚情誼。

