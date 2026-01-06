獨家》認20歲小鮮肉主動出擊！恬娃羞曝「那方面」：很恐怖

資深女星恬娃自爆被20歲小鮮肉追求過程很害羞。(照片/游定剛拍攝)

資深女星恬娃（范月娟）去年11月結束后里休息站秀場演出後，每月收入少了約10萬元，不過她看得相當開，笑說自己在中台灣依舊「人氣強強滾」，不論年輕人或長輩都認識她。單身多年的恬娃接受《中時新聞網》專訪自爆被20歲「小鮮肉」主動搭訕，過程讓她直呼害羞，臉紅到一度不敢多說。

談到現在年輕人的追求方式，恬娃直言，「現在的年輕人真的很恐怖，講話都很直接。」至於對方究竟說了什麼？她先是大笑帶過，直呼：「我臉都紅了，不敢說啦！」

恬娃不諱言地說，會想和20歲小鮮肉「試試看」。(照片/游定剛拍攝)

被問到是否能接受20多歲的小鮮肉？恬娃毫不避諱表示：「要看人啦！」她坦言，如果感覺對了，心裡也會忍不住想「試試看」。不過她也強調，對方的家庭背景與成熟度很重要，「父母健在的比較不行，有時候會衍伸許多麻煩。」她理想中的對象，反而是能掌控自己人生、經濟獨立的類型，「如果是高富帥又有能力，我當小鳥依人也不錯啊！」

恬娃坦言渴望新戀情，但也要顧及家人感受。(照片/游定剛拍攝)

至於「那方面」，恬娃先是大笑，隨後直言：「那當然也很重要啊！」她強調一切還是得看人、看當時的情形。當被追問「小鮮肉受不受得了？」她機智反問：「你是說我受得了，還是小鮮肉受得了？」隨即笑稱：「那個很恐怖的啦，你現在是要我演謎片是不是？」

即便自嘲「小瑕疵很多」，恬娃仍自信表示，正是這些小瑕疵反而讓不少人喜歡她。她也不忘顧及家庭立場，透露自己因為有女兒、女婿，現在說話與行為都必須更加保守，「不然他們會生氣啦！」

