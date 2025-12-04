獨家／誘捕翻車300萬被搶還被打 北市警雪恥！勦破黑幫風飛砂追回78萬

黑幫風飛砂幹部范男、郭男(紅圈處)接連落網。

台北市中山分局今年10月底在民權東路3段執行誘捕行動時，300萬元誘捕現金當場被嫌犯搶走，兩名員警還慘遭棍棒、刀械攻擊受傷，讓警方顏面掃地。警方為雪恥近日積極逮人追錢。根據《鏡報》掌握，警方第一時間逮到5名嫌犯後，再展開4波拘捕行動帶回風飛砂幹部范男（24歲）、郭男（38歲）等8人，全案共13人落網，追回78萬餘元現金。

北市警10月底設局抓詐團反遭搶300萬。翻攝畫面

全案源自於今年7月間，新北市50歲的陳男與網路幣商相約面交28萬元虛擬貨幣，陳男交錢後，赫然發現「冷錢包」內的虛擬幣全數消失，隨後又遭對方封鎖。陳男不甘損失，想揪出假幣商，因此另以新帳號假扮買家搭訕對方，佯稱要以300萬元現金購幣；另一方面他也提供面交資訊給警方。

據了解，警方當下建議陳男使用玩具鈔票，但陳男堅持帶真鈔，雙方約在民權東路3段的超商見面，5名員警則未配槍在旁埋伏。

10月30日面交當天，自稱是幣商的林男開車載著蒲姓與王姓少年現身。豈料，兩少年一下車，不分青紅皂白就出手要搶陳男內裝300萬的背包，員警跳出來制止時，反遭2名少年持棍棒、刀械一陣亂打攻擊。

混亂間，裝有300萬元的背包被丟到車旁，此時車上另名陳姓男子隨即下車，撿起包包就跳上車，林男見狀立即駕車逃逸，將王姓、蒲姓少年留在現場，王姓少年見狀徒步逃離，只剩被丟包的蒲姓少年當場被捕。

該事件爆發後，讓警方顏面掃地，高層指示立即逮人雪恥。隔日，警方隨即在新竹逮捕仲介曾男、林男、陳男、王姓少年4人到案。

風飛砂規劃犯案 300萬迅速分贓揮霍

警方調查，此案由范姓男子一手規劃，他得知有買家要以300萬購買虛擬貨幣，隨即要曾男找人「幹一票」，壓根沒打算賣虛幣，單純就是要行搶。曾男找上林男、王姓少年、蒲姓少年等4人組成犯案成員，當天犯案後，林男開著賓士車，火速將300萬現金載往新竹深山，再由范男駕車接應，賓士車隨即被棄置在山區。

林嫌將賓士車棄置新竹山區。翻攝畫面

搶走的300萬元遭到分贓後迅速流散。警方追查發現，林男拿走180萬元，其中140萬元上繳給同為風飛砂幹部的郭男；另一路由范男取得120萬元，用於還車貸、酒店揮霍。警方目前僅追回78萬1600元，其中包含72萬元現金以及後續繳回的6萬元律師費，距離300萬總額仍有相當差距。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



