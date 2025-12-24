獨家／說好的「洞爺湖」？旅客訂平台行程 遊湖變「雪上摩托車」
有台灣旅客到北海道旅遊，參加Trip.com的一日遊行程，原本預定會到洞爺湖參觀，沒想到當天才知道行程變成雪上摩托車體驗，甚至一人還要再自費台幣3千元左右。而活動地點距離洞爺湖好幾公里，旅客直呼根本連湖都沒看到，加上他之前就玩過雪上摩托車，因此沒有參加，只能待在倉庫等其他人體驗完，又傻眼又無奈，對者業者解釋，因為現場實際氣候條件進行臨時調整。
遊洞爺湖騎士（非當事）：「讓大家看一下，洞爺湖的水有多清澈。」
大片美景映入眼簾，日本北海道洞爺湖以優美的湖光山色聞名，不同季節有不同風情，不少人慕名而來，但有台灣旅客在Trip.com訂了一日遊行程，包含6個景點，吹出公園洞爺湖等，想慢步調欣賞美景，沒想到根本連湖都沒看到。
被載到離湖好幾公里外，改成雪地上騎乘摩托車，行程大轉彎，甚至還要自費，一人日幣15000元，台幣大約3000元。
當事旅客鄭先生：「他（業者）一上車就在開始推銷，就是雪上摩托車，當下是覺得很錯愕，因為我們其實在之前，已經體驗過（雪上摩托車）了，所以我們在購買行程之前，就已經避開相同類似的行程，結果當下又被告知，是要去騎雪上摩托車。」
鄭先生指出他在8月時，訂購12/18的一日遊，當天才知道行程變動，詢問客服回覆，這條路線冬季時會替換，由於他的訂單時間比較早，看到的是夏季路線，讓他好傻眼，而且因為沒有參加雪上摩托車，只能在倉庫等待，距離洞爺湖步行也要一小時，根本動彈不得。
當事旅客鄭先生：「要騎他的雪上摩托車，才有辦法去看（洞爺湖），我們一整個早上，原定有三個行程，結果完全就是被取消，只能在倉庫，等別人去體驗完雪上摩托車，我們才能夠離開，我們整個行程早上都浪費掉了。」
對此Trip.com提出補償975元，但對鄭先生來說，半天行程都沒了，業者卻只賠原價近三分之一，又氣又無奈。
也有北海道旅宿業者指出，近期陸客大減，雪上摩托車業績慘損失慘重，懷疑部分業者會更改行程或增加自費項目，藉此提高收益。
只是遊湖變自費騎車，消費者當然無法接受。
高中畢旅「0人報名」改上課 一票人揭2關鍵原因
李珠珢12月「行程空白」 富邦終於回應了
網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？
