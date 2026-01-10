獨家／「説」還「說」？教小一兒國語錯很大 台大媽嘆：不能靠勢經驗了

記者張雅筑／台中－新竹報導

期末考複習週讓家長壓力山大！一名高學歷媽媽分享，輔導功課時發現「說」右上角竟寫成「八」，連注音「什麼」都跟以前學的不同。這場家庭革命最後因翻閱課本才真相大白，專家提醒家長，教育部標準字體與讀音多次修正，輔導前最好先翻閱孩子課本，避免造成親子爭議。（示意圖，非新聞當事人／資料照）

國小期末考將至，許多家長近日都緊盯著孩子複習功課，有名畢業於台大國企系的「學霸媽媽」黃小姐，在臉書上分享自己替小一兒複習國語時的一段挫折經歷。她表示，本想著國小的內容還挺簡單的，加上自身國文和數學都不錯，以為能「靠勢」輕鬆教導孩子，豈料卻在「說」字和「什麼」的寫法與讀音上踢到鐵板，讓她感嘆：「就算台大畢業又怎樣？現在教的真的大不同啊！」

許多小學安排下星期期末考，因此不少家長這幾日都如火如荼地替自家孩子溫習要考試的科目與範圍，但沒想到有媽媽在替孩子複習時險些鬧出家庭革命！黃小姐表示，自己本來想送孩子到安親班的，但周圍的親友都說：「你們夫妻都是高學歷，小孩自己教就好了，不需要浪費那個錢。」」礙於面子，加上自覺本身國文、數學程度都不錯，黃小姐便決定親自上陣，本以為可以輕鬆應付兒子國小一年級的課業，豈料在復習過程中頻頻踢到鐵板。

黃小姐表示，自己當年所學的是（圖左）上方為「丷」的「説」，但小一兒子課本卻是（圖右）上方為「八」的標準字體。面對國字寫法與讀音的世代差異，這名台大學霸媽在複習時踢到鐵板，險些鬧出家庭革命。她以此自嘲，即便高學歷也得與時俱進，教導孩子前最好先翻閱現行課本，才不會因「代溝」引發爭執。（圖／記者張雅筑攝）

黃小姐分享，日前在替兒子複習國語圈詞時，看到小孩把「說」字右上角寫成「八」，而非記憶中的「丷」（點撇），且「什麼」的「什」注音也寫成「ㄕㄣˊ」，她當時連課本都沒翻，直覺判定是孩子寫錯了，立刻語氣堅定地要求兒子訂正，認為注音應是大家慣用的「ㄕㄜˊ」。沒想到，小一的兒子堅持自己沒錯，甚至有點生氣和不耐煩地抗議：「老師就是這樣教、課本也是這樣寫！媽媽你說的是錯的！」

對於孩子的反應，黃小姐坦言，自己當時犯了沒查證的錯誤，僅憑對自己國文程度的自信，就非常固執地要兒子相信媽媽「絕對不會錯」，一定是小孩自己記錯或混淆了。母女倆各持己見，氣氛一度凝重，一旁的爸爸見情況不妙，趕緊跳出來緩和。

黃小姐笑說，當時擔任工程師的丈夫為了解決她和兒子的矛盾，就自嘲：「我是理工人，國文不是我的專長，我覺得最好的解決辦法就是——看課本吧！課本寫什麼就照課本的，這樣最標準。」不料，翻開國語課本一看，事實證明兒子才是對的，這窘況讓黃小姐瞬間想挖個地洞鑽進去。她坦言：「當下在小孩面前確實有點沒面子，不過身教非常重要，既然是自己的錯，即便為人父母也該道歉而不是爭辯。」她當場向兒子致歉，承認是媽媽沒跟上時代，但也陷入深深的錯愕與自我懷疑。

不僅國字寫法有異，連「什麼」的「什」讀音，現行教材也統一規範為「ㄕㄣˊ」。台大畢業的黃小姐以此經歷提醒家長，面對期末考複習，不能僅憑自身記憶，最好先查閱課本或教育部辭典，與孩子同步更新「標準答案」，才是最聰明的輔導之道。（圖／記者張雅筑攝）

到底是「ㄕㄣˊ」還是「ㄕㄜˊ」？查詢教育部辭典可以發現，其實這兩個讀音在語言標準中都是通用的。但對於小學生而言，課本往往會選定一個「標準讀音」進行測驗。黃小姐説，就自己的經歷想提醒廣大家長，雖然大眾口語與辭典收錄相對寬鬆，但在陪伴孩子面對期末考時，仍須回歸課本規範，以免「兩者皆可」的觀念反而讓孩子在考卷上吃虧。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本官網）

事後黃小姐上網查資料，意外發現臉書社群《小一聯盟》上也有家長在討論此事，不少爸媽當年所學與現在大不相同。她表示，自己並沒有讓孩子補習，課業由自己一手包辦，但現在她才驚覺，距離自己唸小學已過了數十年，無論是國字寫法、讀音，甚至是數學的計算邏輯，早就完全不同了。

「即便台大或高學歷又如何？面對小孩的課業，若沒有與時俱進，自己也是無法教好孩子的，唉...」黃小姐流露出深深的無奈，但也忍不住納悶，文字與讀音為何要一直改來改去？她苦笑表示，對於要「重新入學」適應標準，對家長來說真的「滿困擾的」。不過黃小姐也透過此事瞭解到，真的要教孩子的話，最好事先翻閱孩子的課本，重新瞭解過現行標準，才不會又造成不必要的爭執。

