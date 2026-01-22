獨家／誰在削弱國防？美官員密訪台 藍營高層被視為「安全對立面」

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

隨著 2026 年國防預算審查進入關鍵期，政壇爆出震撼彈。民進黨立委王定宇在三立政論節目《新台派上線》揭露，近期有來自華府具備「情報與決策權」的重量級人士密訪台灣，並在與國民黨核心人物（Key Person）會晤後，對其阻擋國防預算的態度深感失望。王定宇驚爆，美方人士甚至在內部對話中，將這些阻礙台灣強化自衛能力的政壇高層，定性為「台灣安全的對立面（Enemy of Taiwan Security）」。

李正皓表示，美官員和國民黨會談後相當心寒，認為他們站在台灣國家安全的對立面。（圖／新台派上線）

華府特使低調入台：目標直指「立院預算卡關」

王定宇透露，本週有多位來自世界各國的重要人士齊聚台北，其中包含一位從華府飛來、在情報與安全圈擁有實質影響力的關鍵人物。該名人士此行目的明確，是為了帶回關於「台灣防衛決心」的最終答案。

據了解，美方對於藍白陣營在程序委員會阻擋「八年期特別預算」感到極度不解。這筆高達 1 兆 2,500 億元的預算，涵蓋了 111 套海馬士（HIMARS）多管火箭系統、M1A2T 戰車及多項美軍現役最先進裝備，甚至包含美國首度獲准在台設立的先進武器生產線。美方擔憂，若預算持續卡關，將向國際傳遞「台灣無意自保」的錯誤訊號。

王定宇直言，華府關鍵人士甚至用「enemy of Taiwan security（台灣安全敵人）」，來形容國民黨高層。（圖／新台派上線）

定性「安全敵人」：美方對藍營態度轉趨心寒

主持人李正皓提到，這名華府關鍵人士在接觸國民黨中央高層與立院黨團關鍵立委後，給出了極其嚴厲的評分。王定宇補充，外交與國防圈一向言論謹慎，但這次美方的反應已接近「心寒」，甚至將這些阻擋者視為「台灣安全的敵人」。

王定宇強調，強化防務不是為了挑釁，而是為了「堆疊籌碼」，讓獨裁者如習近平不至於犯下像普丁侵略烏克蘭般的「錯誤判斷」。他指出，當解放軍發現台灣擁有足以重寫作戰計畫的武器（如海馬士系統），且與日、菲、澳建構聯防網絡時，和平才能延續。

王定宇指出，美國幫助台灣強化國防，就是要習近平不要犯下當年普丁的蠢事，以為烏克蘭可以72小時拿下。（圖／新台派上線）

藍白政治紅線：預算明細成最後攤牌

針對民眾黨立委黃國昌聲稱在美國聽取國務院意見，以及國民黨對預算規模的質疑，王定宇澄清，目前國防部已展現最大誠意，將明細條列清楚。他正告藍白陣營，阻擋這些強化自我防衛力量的行為，不僅影響台灣 2,300 萬人的福祉，更威脅到第一島鏈盟友與全球戰略利益。

「我認為國民黨內很多人還是在乎台灣安全的，」王定宇點名蔣萬安等青壯派過去曾支持國安修法，但他隨即話鋒一轉，認為國民黨內部少數具有影響力的「關鍵人物」正淪為對中國極具價值的代理人，正在執行弱化台灣國防的任務。這場 1.25 兆元的國防預算攻防戰，已不單是國內政爭，而是台灣在國際盟友眼中「信用等級」的總檢驗。

