獨家／誰賣張文「M18煙霧彈」！ 雙北逾40家生存遊戲店遭警查訪

專案小組逐一查訪雙北40幾家軍事裝備、戰術社、生存遊戲店。（圖／東森新聞）





凶嫌張文犯案過程中，使用大量煙霧彈攻擊，警方也從他的平板發現，他曾經瀏覽爆裂物、生存遊戲等網站，因此針對雙北40幾家戰術社、生存遊戲店逐一查訪。有業者就擔心生存遊戲會被妖魔化，也澄清張文用的M18煙霧彈，一般不會在玩遊戲時使用，市面上也買不太到。

專案小組逐一查訪雙北40幾家軍事裝備、戰術社、生存遊戲店，查完一家馬上再去下一家，一刻都不敢停歇，要追查凶嫌張文在犯案過程中使用的M18煙霧彈，還有身上的裝備是哪裡買來的。

警方從張文的蝦皮購買紀錄發現，他從11月開始陸續在平台上購買商品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍、打火機及露營用小型刀具等。另外，雖然張文的平板還在解析中，但初步看起來，他曾經瀏覽爆裂物、生存遊戲等網站，生存遊戲店家就擔心，會因此被汙名化。

其他生存遊戲業者：「玩家通常都是喜歡這些戰術，或者是想要學會保護自己、保護家人，萬一哪天真的出了狀況，至少有個技能在身上。希望說不要把這件事情，讓生存遊戲妖魔化，因為真的要殺人的話，不太需要去學這些戰術的東西。」

生存遊戲業者透露，張文使用的M18煙霧彈，價格大約落在700元到1200元不等，一般玩家不會買。

其他生存遊戲業者：「玩遊戲或者做活動，不會用這麼高成本的煙霧彈，我們都是用煙餅之類的，所以這個也不會是我們在玩遊戲使用的裝備。這東西對我們來講，他的持有成本太高，使用的地方太少，我們也不會準備這些東西賣給消費者。」

業者說，目前市面上已經買不太到M18煙霧彈，應該是從網路購買。而代理商也在臉書發文，表示這款煙霧彈是合法報關進口，也取得警政署核發的相關許可證，在台灣市場銷售多年。但警方從目前扣到的發票裡面，也找不到相關購買紀錄，究竟張文犯案用的煙霧彈從哪裡取得，還得追查。

