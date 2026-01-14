獨家／誰逼車？騎士突煞停與特斯拉碰撞 駕駛控碰瓷

騎士突然右切，回頭看了駕駛一眼後，下一秒意外發生。（圖／東森新聞）





高雄一名林先生，昨（13）日早上8點多載女友上班途中，遇到一名騎士從左側超車後，突然煞車停在他前方。特斯拉駕駛表示，他按喇叭示警，結果對方卻停下來，自己來不及反應，與騎士發生車禍。事後騎士PO文說自己腳斷了，還指控他逼車，特斯拉駕駛氣炸，拿出行車紀錄器，反控對方「碰瓷」，並提告妨害名譽。

特斯拉駕駛載女友上班，行經德昌路單線道時，騎士突然從左側超車，系統提醒後，特斯拉駕駛按喇叭示警，沒想到騎士突然右切，回頭看了駕駛一眼後，接著急煞停車，下一秒意外發生。另一角度畫面看到，騎士原本行駛在遊覽車後方，接著右切到特斯拉前方，特斯拉煞車後，騎士倒地噴飛。不久後騎士自行爬起，駕駛也下車查看。

事發在13號早上8點多，警方到場處理時，31歲施姓騎士仍靠在機車旁。特斯拉駕駛林姓男子：「他切到我左側，大概跟我並排3-5秒，我嚇到按他喇叭，按完喇叭，他切到我前面緊急煞車，然後就撞到他了。」

當時路口是紅燈，騎士應該要停在這個機車停等區內，不過他卻刻意往後停，距離約7公尺，也就是停在這台車的前方，結果發生車禍。騎士紅燈未停在停等區，可能違反道路交通管理處罰條例；行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處6000元至36000元罰鍰。

特斯拉駕駛林姓男子：「他是看了我之後才煞車，不是看到前面紅燈才煞車，我覺得這比較像碰瓷或是詐保。」

高市前鎮交通分隊小隊長吳志裕：「雙方駕駛均無酒精反應，機車騎士受傷後自行就醫，另本案自小客車駕駛林男已提出妨害名譽告訴。」

騎士事後PO文指控特斯拉逼車，聲稱自己腳斷了，特斯拉駕駛則回應「你骨頭看起來沒事，有事的是其他地方」，並表示對方未遮車牌與臉部，將再提告。騎士則回應，一切交由鑑定，說不定自己也有責任。

特斯拉駕駛強調，與騎士並無行車糾紛，卻因對方PO網，導致女友遭肉搜，已正式提告，究竟是否逼車，將提供行車紀錄器交由司法判定。

