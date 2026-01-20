獨家／諷刺！交警兒騎「無牌」重機呼嘯 遭鄰控炸街

鄰居指控，男子未戴安全帽，還騎著無牌重機。（圖／東森新聞）





高雄仁武區有民眾指控，從事軍職的鄰居經常沒戴安全帽，騎乘未掛牌的重機炸街擾鄰，尤其住家旁就是學區，也有鄰居表示被吵到孩子難以照顧。儘管曾經報案求助，但每次都不了了之，甚至還曾被騎士父親嗆聲「我是警察」，認為對方仗著警察身分耍官威。經查證，騎士父親任職某分局交通隊小隊長，民眾質疑，兒子違規就應依法受罰。

畫面中這名男子，騎著重機經過住宅區，又彎進另一處街道，過程中不但沒有戴安全帽，仔細一看，車尾也沒有掛車牌，重點是他還被附近民眾控訴炸街擾民。

附近居民林先生：「畢竟無牌也沒戴安全帽啊，他騎出來都會拉轉，拉個2、3下之後，踩油門快速出去，5到10分鐘後再拉轉回來，聲音很大聲，吵到小朋友。」

附近居民：「就是有一台騎重機沒有車牌，然後炸來炸去，當然會困擾，因為這附近算學區，大家都有小朋友，照顧上會比較麻煩。」

被民眾指控的無牌重機，出現的地點旁邊就是學區，緊接著是住宅區，經常騎重機在這附近炸街，也讓附近民眾相當困擾。出面指控的鄰居就住在重機騎士家旁，多次被吵到受不了，曾報警求助卻都不了了之。

附近居民林先生：「沒牌你也敢上路，我好幾次都打電話給110，110都說會去加強取締。因為他老爸之前曾經嗆過我們說，他們家有兩個警察，仗著自己是警察，好像你就要聽他的那種感覺，官威很大。」

鄰居指出，重機騎士是軍人，父親是警察，若情況屬實，是否涉及知法犯法引發質疑。雖然住家無人回應，但經查證，重機騎士的父親的確是警察，任職某分局交通隊小隊長。

民眾認為，兒子違規就該受罰，只是騎士未戴安全帽、未掛車牌上路，已非一兩天的事，難道任職交通隊的父親都放任不管？警方表示，違規事實明確，民眾只要依程序提供相關證據檢舉，警方就能受理並依法開罰。

