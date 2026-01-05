獨家／諷刺！ 黃姓球員曾披冰球國家戰袍 退役後捲「暴力爭議」

打人的男子過去曾經是冰球國手、披上中華隊戰袍參賽。（圖／翻攝自當事人臉書）





台北市溜冰協會主辦的假日盃曲棍球全國聯賽，昨天（4日）晚間的冠亞軍賽爆發衝突。奪冠的成人組黃姓球員在和國中組爭球時，竟然將人推倒在地，猛揮5拳，家長不滿動粗的球員暴打年齡只有自己一半的對手，已經到警局報案提告，主辦單位也譴責暴力行為，對該球員做出處分。

《EBC東森新聞》持續追蹤打人的男子，他過去曾經是冰球國手、披上中華隊戰袍參賽，退役之後也當過裁判跟教練。隨著場上暴力事件爭議發酵，黑歷史也被翻出，早在去年參加中正盃比賽，同樣也毆打過對手遭處分。

身披中華隊戰袍，多次代表台灣出征國際賽事，累積豐富實戰經驗，黃姓選手曾經在2019年隨隊赴西班牙參與冬季奧運冰球資格賽相關賽事，獲得銅牌，締造首度參賽及晉級的隊史紀錄。過去更獲選U18跟U20國家代表隊培訓隊名單，場上表現亮眼，如今卻捲入暴力爭議。

哈雷隊范教練：「他自己是國手，自己也當過教練或裁判，他都知道這些東西不行做，但他卻犯了，而且算是蓄意傷害。」

更諷刺的是，身為退役國手，黃姓球員過去曾在台北小巨蛋擔任過裁判，明明都知道賽場規範，怎麼當了球員就全部忘記？

隨著毆打國中生事件發酵，現在更被發現，他不只一次在場上爆發衝突。白衣球員先是滑過去撞擊挑釁，引發深色衣服球員不滿，緊接著出手朝對方臉部攻擊，一樣在地上毆打。114年全國中正盃冰球錦標賽，黃姓球員曾經被處分過5分鐘大罰跟禁賽，時隔一年後似乎學不乖。

哈雷隊范教練：「他一些冰球比賽或者假日盃，也是常常會有打架事情發生。」

這回成年人對國中生下重手，外界好奇為何能混齡打？據了解，冰球屬於小眾運動，地方比賽被允許，但至於總統盃、中正盃較大賽事，則有固定的年齡層。

哈雷隊范教練：「（假日盃）B組跟C組有開放國中生可以參賽，那他的目的就是讓國中的孩子可以跟大人成人一起去比賽，去磨練經驗這樣子，基本上國中都會由教練帶隊去打。」

原本應是後輩楷模的黃姓球員，場上行為多次惹議，過往黑歷史也一一浮上檯面。

