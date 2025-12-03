獨家／諾貝爾得主快閃台北 大讚台灣這部紀錄片拍出守護地球力量

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（ Didier Queloz ）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。

2019 諾貝爾物理學獎得主迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）日前快閃台北參加「全球和平藍圖中科學扮演角色」論壇。他一開口就重擊全場「地球正在失衡，暖化不是未來，而是現在。」他在台灣看見的不只是危機，更看見希望，盛讚台灣的《野性濕地》紀錄片「科學與詩意並存」，呈現濕地守護碳匯和生命的力量。奎洛茲說：「這樣的影像，是世界需要的力量。清楚、美麗、動人。

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。

諾貝爾物理學獎得主快閃台北 直指二氧化碳與地球失衡的危機

2019 年諾貝爾物理學獎得主、系外行星之父-迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）11 月24日快閃台北，在國立臺灣師範大學大禮堂發表「全球和平藍圖中科學的角色」專題演講。這位因發現歷史上第一顆繞太陽系外恆星的行星「51 Pegasi b」而改寫天文史的學者，受「台灣橋樑計畫」與世界和平基金會邀請，與中研院院士、頂尖研究員及台灣青年學子深度交流。

有國際 30 位諾貝爾獎得主同時參與這項計畫，使台灣成為全球科學外交的重要節點，而奎洛茲更在台北發表了對全球暖化、和平藍圖與台灣未來的深刻警示。

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。（圖／方偉達教授提供）

CO₂ 讓地球出現兩大失衡 奎洛茲：這不是危機，而是疾病

奎洛茲指出，地球目前正面臨兩種「危險程度已到臨界點」的失衡：

1.能量不平衡（Energy Imbalance）：

大氣中 CO₂ 濃度急速攀升，使地球原本微妙的輻射收支被打破，熱量不斷累積，導致全球暖化越來越難逆轉。

2.碳循環失衡（Carbon Cycle Imbalance）：

人類排放碳的速度，遠遠超過地球森林、濕地、海洋可吸收的能力。「這就像把大量藥物注射到病人體內，器官卻完全來不及代謝。」

奎洛茲強調，面對氣候危機，人類必須像臨床醫學一樣：

治療地球＝治療病人

診斷 → 開處方 → 監測 → 調整策略。

提出三大全球解方：

1.快速減碳：能源轉型、提升效率、控制短壽命污染物。

2.強化碳匯：濕地、森林、海洋藍碳與工程型碳移除。

3.系統治理：以科學為共同語言，兼顧公平與風險。

奎洛茲更提醒：「如果各國沒有共同事實，就無法對話；如果無法對話，就沒有和平。」

科學是全球和平的語言 台灣在關鍵時代的角色

奎洛茲認為，科學能提供跨國、跨意識形態的「共同事實」，降低社會分裂，是人類邁向和平的最低起點。他提出三個觀點，對台灣格外重要：

1.宇宙尺度帶來謙卑視野——讓社會跳脫短期政治思維。

2.第三個千年是人類轉型點——科技、倫理、治理必須同步演化。

3.AI 是輔助者不是主宰者——需要新的「全球心智投射能力」。

台灣的意義在全球格外重要：

1.科學外交：與 30 位諾貝爾得主連結提升能見度。

2.教育典範：系外行星與氣候科學推動跨領域學習。

3.政策實作：從濕地保育、淨零城市到生物多樣性。

4.激勵下一代：投入儀器研發、資料科學與地球系統研究。

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。（圖／方偉達教授提供）

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。（圖／方偉達教授提供）

奎洛茲大讚《野性濕地》：把科學拍得可感、可信、可行

在交流中，奎洛茲特別稱讚由方偉達教授主持的國科會計畫，導演馮振隆拍攝的《野性濕地》影片。他表示：

「《野性濕地》把生態學的精細觀察與電影語言完美融合，既科學嚴謹，也充滿詩意。」

他更說：

「影片讓氣候變遷不再抽象，把濕地如何守護碳匯與生命拍得可感、可信、可行。」

對片中從海蛇、綠蠵龜到濕地碳匯的敘事方式，他高度肯定：「地方故事、全球意涵；這是教育與政策溝通的典範。」最後，他總結自己對台灣的深刻印象：「科學是好奇心的實踐。《野性濕地》把好奇化為行動與守護。」

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。（圖／翻攝自台灣紀錄片《野性濕地》預告YT）

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。（圖／翻攝自台灣紀錄片《野性濕地》預告YT）

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。（圖／翻攝自台灣紀錄片《野性濕地》預告YT）

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。（圖／翻攝自台灣紀錄片《野性濕地》預告YT）

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。（圖／翻攝自台灣紀錄片《野性濕地》預告YT）

2019年諾貝爾物理學獎得主，系外行星之父迪迪埃・奎洛茲（Didier Queloz）快閃台北。大讚台灣紀錄片《野性濕地》拍出守護地球的力量。（圖／翻攝自台灣紀錄片《野性濕地》預告YT）

▼【野性濕地】自然台灣-野性濕地 Nature Taiwan - Wild Wetland 2024年SWS國際濕地研討大會首次在台北（影片來自YouTube－發現文化 馮振隆說生態故事頻道，若遭移除請見諒）

