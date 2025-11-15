獨家》謝侑芯命案爆案外案 謝薇安深夜遇「超毛要求」

謝薇安擁466萬粉絲，和謝侑芯生前十分要好。（謝薇安提供）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案接受調查，13日下午獲釋。他14日在社群發聲，一句：「職業是不分貴賤的。」惹毛謝侑芯閨蜜謝薇安，不僅如此，還引來案外案。

謝薇安受訪表示，近日除了有許多謝侑芯粉絲為她應援、送暖外，也出現一個騷擾者，對方是馬來西亞人，還會在半夜狂打視訊給她，並汙衊她「拿了200萬台幣，為黃明志說話。」

對方質疑謝薇安在發文中寫道，「一個正常，有知名度，也有點錢的人，不可能會去自毀前程，謀殺另外一個人，這個我是相信的。」表示這段文字是在幫黃明志洗白，她氣得澄清表示，自己並未替黃明志說話。她忍不住怒回，「洗你衣服啦！我怎麼可能幫他洗白，吃壞嗎？神邏輯！」謝薇安無奈表示，這段期間位好姊妹奔波，還要應對酸民，實在身心俱疲。

更多中時新聞網報導

雞蛋雞毛 驗出芬普尼 飼主疑噴藥

SJ嗨歌大巨蛋利特感動噴淚

PGA》劍指頂級賽入場券 俞俊安拚保60