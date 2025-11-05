獨家／謝侑芯赴大馬突猝逝！網紅好友批：黃明志動手腳

越來越多人出來指控，網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝跟歌手黃明志很有關聯。（圖／翻攝自黃明志、謝侑芯IG）





越來越多人出來指控，網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝跟歌手黃明志很有關聯，她的好友蔡雨潼表示平常生活、社交活動都很健康，而且月收入都超過30萬，也不用為了錢去伴遊，更不可能碰毒品，懷疑是黃明志動手腳，他們原本在年底要出聖誕寫真月曆，照片都拍好了，如今只能永遠思念！

攝影師：「亮一點好 對對很好，繼續繼續動一下，你可以更好的 對。」穿著紅色聖誕性感套裝，拿著各項拍照道具，這是網紅蔡雨潼與好友謝侑芯一起拍的他始終不敢相信，謝侑芯這麼健康活潑的女孩會突然在馬來西亞猝逝。

網紅蔡雨潼：「我跟侑芯從認識，我們認識這1年的時間她會邀約我去溯溪，最近還說要去打獵下個月，然後我們在上周一起去潛水過。」兩人從前出門都是約戶外健康活動，或是畫畫手工藝，非常享受生活，身體也非常健康，想到姊妹去大馬卻再也回不來，更沒料到一起合作過的黃明志捲入好姊妹命案。

黃明志歌曲〈偷偷〉：「我只能偷偷愛著你，也只能偷偷想著你。」如今懷疑姊妹的死與黃明志很有關，蔡雨潼表示，自從謝侑芯9月跟他說黃明志邀約出國拍攝，他就覺得奇怪，而現在謝侑芯被謠傳出國伴遊，甚至被冠上吸毒的標籤，他真的替姊妹打抱不平，更痛批黃明志一定有動手腳。

網紅蔡雨潼：「我覺得啦黃明志一定是，那他就是裡面下了什麼東西，讓他有點神智不清啊，這個女生喔永遠就是很容易相信別人啦，他現在的話，他前陣子才跟我講說，他月收入至少有30萬，分潤下來也有啦，到底缺什麼錢嗎。」兩人聖誕月曆的照片都已經拍攝完成，只差年底參加發行活動，現在只能看著從前留下的美好記憶思念姊妹。

網紅謝侑芯vs.蔡雨潼：「你說的晚安我照常回了，（這樣夠嗎夠嗎）。」根據大馬媒體報導，屍檢報告得要3個月才能出爐，謝侑芯的死因到底為何，跟下藥還是健康有關，只希望大馬警方釐清真相。

