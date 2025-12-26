獨家／警察不當了？他狠棄鐵飯碗改爬「致富階梯」 揭密3步驟逆轉人生

財經中心／師瑞德報導

理財不是百米衝刺，而是一場登階馬拉松！「PG財經筆記」蔡至誠揭密財富自由的三大階梯：首重「安全邊際」，他存下500萬才敢辭警職，用保守投資平衡激進職涯；次選「指數化工具」，以刑偵邏輯看穿市場雜訊，靠全球ETF與自動化機制滾出複利；終極目標是「心靈餘裕」，30歲後學會減法，專注本業與夢想，才能在動盪時代優雅攻頂。（AI製圖）

在當今強調「速成」、「暴富」的金融亂象中，知名財經作家「PG 財經筆記」蔡至誠卻選擇了一條截然不同的路徑。這位從中央警察大學畢業、曾任派出所所長的財經專家，將他在警校學到的嚴謹紀律與刑偵邏輯轉化為投資心法。他認為，通往財富自由的路徑並非一蹴可幾的跳躍，而是一道需要踏實攀登的「階梯」。接受《三立新聞網》記者專訪時，蔡至誠拆解了他心中理財必經的三大階梯：從穩固的地基、精準的工具選擇，到最終的心靈餘裕，為焦慮的年輕世代提供了一份清晰的攀登指南。

第一階梯：打造穩固地基 「安全邊際」是冒險的前提

許多人看到蔡至誠放棄公務員鐵飯碗投身金融新創，誤以為他是個愛冒險的賭徒。事實上，他在踏上第一階梯前，早已做足了防護措施。

「我在轉職前，已經存下了400到500萬的資產，並且想好了最壞的退路。」蔡至誠坦言，當年考警大是為了減輕家中經濟負擔，這種成長背景讓他對金錢有著天生的敏銳度與危機感。他在決定離開公職前，並非一時衝動，而是已經構築了強大的「安全邊際」。甚至做好了「如果失敗，就回去當警察或回家幫忙經營餐廳」的打算。

他提出了一個非常獨到的觀點：「人力資本」與「財務資本」的動態平衡。他認為，年輕時選擇跳脫舒適圈，轉戰高波動、高成長的新創產業，這是在積極運用「人力資本」承擔風險；為了平衡整體人生的曝險，他在「財務資本」（投資）上必須採取極度保守的策略。這種「一攻一守」的戰略，讓他即便在職涯轉換期面臨挑戰，地基依然穩固，不至於跌落谷底。這是所有理財新手在攀登前，必須修練的基本功。

第二階梯：選擇正確工具 練好一招「指數化投資」必殺技

踏穩地基後，該如何向上攀登？蔡至誠的答案是：拒絕花俏，專注本質。他在警大刑法課堂上深受啟發，認為刑法與刑訴的精神在於「發現真實」，這與投資研究有異曲同工之妙，都是透過碎片化的資訊（財報、數據），去拼湊出公司真正的內在價值。

面對市面上五花八門的金融商品，蔡至誠展現了如同柔道選手般的專注。「你不需學會所有柔道招式，只要把一招『過肩摔』練成必殺技，抓到破綻就能致勝。」對他而言，全球分散的指數化投資（ETF）就是那招必殺技。他堅持不選股、不開槓桿、不頻繁進出。

對於近期火熱的比特幣，他坦言曾嘗試過挖礦與投資，但發現巨大的波動讓人「抱不住」，且會嚴重干擾生活心神，最終選擇回歸本業，專注於自己認知範圍內的事物。同樣地，對於台灣股民趨之若鶩的「高股息 ETF」，他也持保留態度，認為投資應回歸總報酬的增長，而非被配息數字迷惑。

為了克服人性中的懶惰與恐懼（快思慢想中的系統一），他更進一步在這一階段導入「自動化機制」。透過系統設定，將儲蓄、投資到資產再平衡的過程全自動執行，避免人為情緒干擾了複利效應。這種「不看盤的智慧」，正是他在這道階梯上能走得比別人更穩、更遠的關鍵。

第三階梯：心靈的修煉 從「匱乏」走向「餘裕」

攀登財富階梯的最終目的，並非只是帳戶數字的堆疊，而是心靈狀態的昇華。PG 難得流露感性的一面，坦承年輕時因對金錢有匱乏感，曾發下豪語要「買下全區房子給父母住」，這種急於證明自己的焦慮，反而給家人帶來壓力。直到父親告訴他：「我們把錢花在你們身上，不是要你賺大錢，只希望你快樂。」這句話成為他與金錢關係的和解契機。

到了第三階梯，蔡至誠學會了「減法」的智慧。「20 幾歲時可以什麼都 Say Yes，盡情探索；但 30 歲後要學會 Say No。」他指出，這階段的重點在於創造「餘裕」。透過前兩階段累積的資產與自動化系統，釋放出寶貴的時間與專注力，投入能產生「長尾效應」的領域，如考取 CFA 證照、深耕專業寫作，甚至是追求未來學習開飛機的夢想。

結語：在動盪時代 優雅地拾級而上

面對未來可能的地緣政治風險（如台海危機、烏俄戰爭的啟示）或景氣循環，蔡至誠最後提醒投資人，與其在台股跟風追逐電子業，不如放眼全球，畢竟台灣只佔全球市值 2%，不應忽視另外 98% 的機會。透過全球佈局分散風險，並嚴格遵循這三大階梯的修煉，即便在最動盪的時代，也能持盈保泰，優雅地爬上屬於自己的財富自由頂端，換取人生最大的選擇權。

