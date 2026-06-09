【獨家】警專寢室抽菸、黑箱成績爭議連環爆！「無差別加分」後再搞雙標 800準波麗士畢業分發恐崩盤
【警政時報 包克明／臺北報導】臺灣警察專科學校（警專）近期紀律崩盤、風波接二連三！昨（8）日才有學生在社群平台Threads爆料，指校內宿舍有學生公然違規吸食電子菸、吞雲吐霧，甚至傳出該生有特殊背景、幹部消極消音等醜聞；儘管校方今（9）日緊急發布新聞稿澄清，強調該案發生於今年1月，已對該名張姓學生採取記過處分並函送衛生局，且查無毒品反應與特殊背景。然而，一波未平一波又起，又有憤怒的學生家長向《警政時報》投訴，踢爆校方原先疑似針對約20多個班級、高達800多名學生採取平時成績「無差別加分」的荒謬作法；後續雖因學生反彈而緊急取消，卻又因各班授課教師對補交報告、小測驗等補救措施標準不一，再度引發「黑箱與不公」的強烈質疑。家長痛心擔憂，此舉恐嚴重衝擊學生的畢業分發、學分取得及警察特考資格，呼籲警政署等相關單位應立刻介入徹查，絕不能讓學生權益淪為權宜之計下的犧牲品。
爆料學生家長表示，孩子目前正積極準備期末考，希望爭取較佳成績以利未來畢業分發到理想單位。然而，日前卻從孩子口中得知，校方在攸關權益的「刑事偵查」科目上，平時成績的處理方式荒腔走板。家長強調，警專肩負培育國家未來執法人員的重任，如今卻連最基本的成績公平性都無法確守，這已非單純的校內教學問題，而是嚴重的教育誠信危機，因此決定站出來揭發，要求校方給出交代。根據家長透露，警專畢業生的學期成績由期中考、期末考及平時成績共同組成，其中「刑事偵查」課程採取統一命題，修課學生橫跨20多個班級、超過800人，授課教師則有10多位。家長指出，原先校方疑似為了粉飾太平，竟要求將平時成績全面調高，讓所有學生獲得相近幅度的加分。此舉立刻引發大批學生炸鍋，質疑這根本是稀釋了認真上課學生的努力，嚴重破壞排名公平性。
更誇張的是，在學生群起反彈後，校方雖緊急叫停該方案，但隨後推出的補救措施卻徹底淪為一盤散沙。部分班級的授課老師允許學生補交報告，有些教師則私下安排額外測驗，甚至有部分班級完全沒有提供任何補救管道。這種「一校多制」的亂象，讓學生們質疑評分標準毫無章法，形成了更不公的「第二次傷害」。家長痛陳，對警專生而言，在校成績就是未來前途的命脈，不僅直接關係到畢業分發的志願、學分取得，更牽動著未來參加警察特考的資格。若有學生因這套雜亂無章的補救機制而慘遭死當、未能取得學分，甚至被迫延後一年才能分發，對學生的身心與家庭將造成無可挽回的巨大打擊。
投訴家長更毫不留情地怒批，警專身為執法者的搖籃，校方卻帶頭不按規矩來、黑箱作業，做了最惡劣的「壞示範」！「難怪現在警察違法亂紀、集體貪瀆的案件層出不窮！在學校的師長都幹這種走捷徑的勾當來教育學生，學生畢業後投入警察工作，又怎能期待他們會做一個守法、守規矩的警察？而師長及校長必須負起最大的責任！」對此，學生家長強烈呼籲警專校方必須立刻公開說明相關評分與補救機制，攤在陽光下釐清成績處理流程是否符合一致性與公平原則，切勿企圖一手遮天，毀了未來警察的教育根基。
警專校長室針對家長指控內容回應指出，「刑事偵查」期末考試評分是電腦閱卷，因有學生反映考題太難，校方一度統一每人加15分，但有學生本來就考了高分，認為統一加分並不公平，考量原做法確實對優秀學生不公，因此接獲反映後已取消加分措施。對於部分因此必須補考的學生，校方尊重個別教師的教學給分標準，因此將維持目前依照相關規定完成的給分。
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