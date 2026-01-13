獨家／警局對面停車場！賊狂偷安全帽、機車 多名車主受害

竊賊當時騎著偷來的車犯案。（圖／東森新聞）





新北土城廣福派出所，對面的地下停車場發生竊案，多名車主受害，警方獲報後調閱監視器，發現竊賊當時騎著偷來的車犯案，一共偷走三頂安全帽，一輛機車，還有一輛輕型越野車的側蓋，目前已經尋獲機車和其中一頂安全帽，稍早也將嫌犯拘提到案。

竊賊騎著剛偷來的贓車，進入地下停車場繼續偷，不只偷車，還偷安全帽和零件，多名車主受害。案發地點在土城廣福派出所對面的地下停車場，其中一輛受害的輕型越野車還停在這裡，側蓋已經被偷走。

警方在13號凌晨接獲報案，立刻前往現場，調監視器，並請鑑識小組到場採證，發現嫌犯進入停車場後，一口氣偷走三頂安全帽，以及一輛輕型越野車的側蓋，再鎖定，一輛機車的鑰匙放在前置物箱，直接偷偷騎走。

機車遭竊失主:「我就接到一通土城廣福派出所打過來的電話，告訴我的車被偷了，那時候心裡想說，我不是停地下停車場，怎麼還會被偷，詳細釐清一下才發現是真的被偷了欸，我鑰匙其實就是把它放在前置，但是我有拿布蓋著，非常緊張因為畢竟是有價的東西。」

警方凌晨兩點，在北市萬華區找到機車，另外也找回其中一頂安全帽。

其他停車民眾：「雖然這邊看起來滿空曠，沒什麼人，可是我的安全帽還是會固定收在機車裡。」

這個地下停車場，總共地下四層，可以容納459輛機車，現場停了好幾輛經典古董車，包括偉士牌、經典小檔車RG50、稀有的蘭蒂50檔車，以及80年代經典神車「追風」。

警方鎖定竊賊身分，他是一名41歲的許姓慣竊，聲請拘票將人拘提到案後，依竊盜罪移請偵辦。

