獨家／警查獲「張文最重要iPad」！ 竟一插破密套件就斷開

隨機殺人案凶手張文已畏罪輕生，警方為釐清犯案動機與細節，全力還原其生前數位足跡。（圖／東森新聞）





隨機殺人案凶手張文已畏罪輕生，警方為釐清犯案動機與細節，全力還原其生前數位足跡。專案小組查扣張文持有的兩台平板電腦，其中一台三星平板已成功破解，但內容僅有與房東及房仲的單純聯繫，對案情幫助有限。



調查重心隨即轉向另一台隨身攜帶至案發地千慧商旅（即犯罪前進指揮所）的蘋果iPad。警方研判，該裝置極可能存有犯罪計畫等核心機密。然而，該台iPad雖外觀與Type-C接口無異狀，卻在取證過程中遭遇嚴重技術瓶頸。

據了解，刑事局科技研發科在嘗試解鎖時發現，即便使用全球執法界通用的高階鑑識軟體「Cellebrite」及「GrayKey」，該iPad在連接瞬間便會自動斷開，導致無法建立連線，更遑論破解密碼或導出資料。



3C維修業者Billy Sun指出，蘋果裝置的加密層級極高，資料讀取仰賴儲存晶片（硬碟IC）與USB控制晶片的協同運作。他研判，該裝置可能存在內部線路短路、充電座傳輸腳位受損，或是晶片本身已物理性故障，才會造成「即插即斷」的異常現象。



目前檢警正設法與蘋果原廠取得聯繫，尋求硬體排除方案，試圖修復這台「沈默的iPad」，以期早日拼湊出完整的案情真相。

