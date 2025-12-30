（獨家）警聯繫曹西平家屬暫無回應 新北市將比照無名屍收埋

〔記者吳仁捷／新北報導〕藝人曹西平猝逝三重住處，發現的乾兒子吳男因非家屬，依法無權處理、或委託後事，據透露，警方聯繫上曹西平家屬，告知狀況後，要再聯繫處理後事便無回應，警方表示，死者後事相關程序須由家屬授權，目前因暫無人出面處理，目前比照無名屍，通報民政局、新北市殯儀館，將遺體載往冰存，檢方相驗後，將依新北市處理無名屍辦法，由刑大公告認領，25天後無人認領，便採驗DNA後，聯合祭奠、火化、收埋公墓或公立納骨塔。

新北市殯儀館資深人員透露，依照慣例，有名無主遺體，若家屬相驗時暫未到場，警方查明後，檢方會依據發現的友人關係，發給死亡證明書，即使非家屬、親戚，也能據此處理後事。

資深藝人曹西平猝逝三重住處，發現遺體的乾兒子吳男沒有權力處理後事，警方聯繫上曹西平兄弟，其中一名哥哥接聽電話，警方告知狀況後，要再聯絡相關事宜時，電話無人接聽，警方通報新北殯儀館，比照無名屍先將遺體載送新北市殯儀館冰存。

警方透露，類似有名無主、暫時無人願出面處理的遺體，由於僅能家屬授權處理，官方未取得家屬、或授權時，都比照無名屍處理。

新北市處理無名屍，一般由市立殯儀館派出契約禮儀公司，收屍收到殯儀館；三重警分局表示，針對藝人曹西平遺體處理情況，為依據警政署頒布「處理無名屍體案件作業程序」，針對非他殺案件，分局偵查隊報請檢察官相驗確認死因及屍體身分後，應通知轄區公立殯儀館辦理屍體運送事宜，無名屍體資料輸入內政部警政署受理報案E化平台身分不明系統，由分局偵查隊陳報警察局刑大辦理公告。

另依新北市處理無名屍體辦規定，應於檢察官相驗完成翌日起14日內將該無名屍之性別、年貌、特徵、身材、衣著、型態及遺留物等詳實資料，報請依新北市刑大公告認領，認領期間為自公告日起算25日。

