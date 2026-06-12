獨家／警PO文賣荔枝「幫果農阿嬤」？民眾追查識破詐
正值荔枝產季，卻有詐騙集團搭上時事話題行騙！有民眾在網路上看到一則貼文，內容是一名員警發文幫忙推銷荔枝，聲稱要幫助果農阿嬤度過滯銷難關。不過民眾進一步查證後發現，這竟是一場騙局。原來詐騙集團冒用警方照片與身分，藉此取信網友，再以超低價格吸引下單，不少人差點受騙上當。
一箱箱新鮮荔枝堆放整齊，果肉飽滿多汁，看起來相當誘人。林先生日前在社群平台看到一篇販售荔枝的貼文，發文者自稱是警察，還說有位果農阿嬤荔枝滯銷，希望大家幫忙購買。
當事人林先生：「貼文內容是一位西門町派出所的員警，說有位可憐的阿嬤荔枝賣不完，被盤商壓低價格。我想說價格也不高，可以花點錢幫助她一下。」
不過林先生點進發文者頁面後，卻越看越覺得不對勁。
當事人林先生：「我去看那位員警的Threads主頁，發現他回覆留言的方式，比較像大陸那邊的用語，所以開始覺得怪怪的。」
除此之外，貼文還關閉留言功能，讓林先生更加起疑，最後決定直接致電派出所查證。
當事人林先生：「派出所回覆說，確實有這位員警，但這篇是詐騙貼文，而且已經有很多民眾打電話詢問。因為對方直接使用警察身分，還標明服務單位，所以信任感會比較高。」
原來詐騙集團冒用警方過去公開發布的新聞照片，假借員警名義替果農促銷，再以「一箱5斤含運只要200元」的超低價格吸引民眾下單匯款，藉此行騙。
萬華分局西門町派出所副所長許福和：「民眾若遇到網友或可疑人士，以資助、代購或投資等名義要求匯款時，務必提高警覺，牢記一聽、二掛、三查證原則，並可撥打165反詐騙專線或110報案查證，以免落入詐騙陷阱。」
詐騙集團冒用警察照片賣荔枝，企圖利用民眾的愛心與信任行騙。所幸有熱心民眾主動查證並檢舉，相關帳號目前已遭下架，也再次提醒民眾，看到網路販售訊息時，務必多方查證，以免成為詐騙受害者。
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