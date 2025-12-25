獨家! 議員林秉宥獨自前往泰緬邊境 一探"苗蛙底"詐騙園區

社會中心／莊立誠 吳志恆 新北報導

中國的詐騙產業橫行全世界，其中，有不少電信詐騙的基地，都選在柬埔寨、泰國、緬甸等地。民進黨新北市議員林秉宥，為了能更深入，了解詐騙電信園區，如何運作。他獨自前往位在泰緬邊境"苗瓦迪"的廢棄詐騙園區，進行紀錄。帶您來看以下這則，民視的獨家新聞。

軍方人員，穿著防彈背心，手裡拿著長槍，荷槍實彈排排站。仔細一看，一旁頭戴迷彩帽、身穿卡其色上衣的男子，竟然是新北市民進黨議員林秉宥。貼文寫下，如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰，這也是我這趟冒險，想要確認的事實，詐騙產業就是中國，掠奪世界的終極方案。新北市議員林秉宥，獨自前往位在泰緬邊境"苗瓦迪"，廢棄的電信詐騙園區，要揭開中國的詐騙產業，究竟是如何運作。政治評論員周軒表示，他這幾天在(詐騙)園區那邊的時候，也是有跟我們回報他的行蹤，有跟我們回報他在當地看到的狀況，我們知道他要去這個地方的時候，我們也是覺得說，哇真的是一次非常非常冒險的行動。

廣告 廣告

獨／議員林秉宥獨自前往泰緬邊境 一探「苗蛙底」詐騙園區

新北市林秉宥議員前往"苗瓦迪"，直擊電信詐騙園區。（圖／林秉宥提供）

林秉宥提到，為了對抗如此邪惡的詐騙，我們需要友軍，跟我們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電信詐騙的活動，展開源頭打擊。他還在臉書上分享，自己在園區內的地上，隨隨便便就撿了數十條，要價數萬元的動態隨機存取記體"DDR4"，可見詐團為了行騙，下足重本，被當地軍警掃蕩時，什麼也來不及帶走。偌大的辦公室，桌上的電腦、主機東倒西歪，一片死寂，員工宿舍裡，同樣狼藉，地上也堆滿雜物，整個詐騙園區，宛如廢墟。立委(民)沈伯洋表示，其實最近很多詐騙園區，都是中國所經營的，就我所知(林秉宥議員)已經取得不少(資訊)，然後把這些帶回台灣之後，讓台灣的(相關)單位，跟他一起合作，一起來破解，看能不能讓這些詐騙，消滅於無形。

獨／議員林秉宥獨自前往泰緬邊境 一探「苗蛙底」詐騙園區

新北市林秉宥議員前往"苗瓦迪"，直擊電信詐騙園區。（圖／林秉宥提供）

中國的詐騙產業橫行全世界，議員冒險前進詐騙園區，為國人揭開這背後，不為人知的一面。

原文出處：獨／議員林秉宥獨自前往泰緬邊境 一探「苗蛙底」詐騙園區

更多民視新聞報導

遠赴東南亞開箱電詐園區！綠議員林秉宥親揭中國「掠奪世界終極方案」

泰國又轟柬! 學生四處奔逃 衝擊吳哥窟觀光遊客銳減

中國干涉緬甸大選? 專家:不看好選舉.恐是一場騙局

