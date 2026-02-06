獨家／護照莫名遭註記遺失！旅客「飛韓被拒」原因成謎

有旅客人都到了機場，卻被地勤攔下，告知護照曾被申報遺失，因此韓方拒絕入境（圖／東森新聞）





飛韓國旅遊熱潮不減，不少人早早就訂好機票、飯店，準備飛過去大啖烤肉、逛街追星，但現在卻有旅客，人都到了機場，卻被地勤攔下，告知護照曾被申報遺失，因此韓方拒絕入境，這讓旅客相當崩潰，因為護照完全沒遺失過，也不知道是什麼原因，會突然被拒絕入境。

油亮豬五花，在烤盤上煎出香氣，或是到市場吃辣炒年糕、魚板，飛韓國好吃又好玩，卻有人有錢也去不了。當事旅客C小姐：「2020年到今天為止，我就是有去過新加坡、越南然後泰國，那中間都沒有任何問題。」

護照左翻翻右翻翻，不知道是哪裡出了問題，旅客想要飛韓國莫名被擋。當事旅客C小姐：「地勤他們就說我的護照在2020年的時候有被申報過遺失，所以他們現在已經把我這本護照的資格註銷了，我在2020年也沒有主動申報過遺失，然後也沒有去韓國過。」

C小姐說，4日和朋友搭乘大韓航空要飛韓國，但卻被航空公司告知護照有問題，已被韓國註記拒絕入境，原因是她的護照在2020年的時候被申報過遺失，當事人後續詢問駐韓國台北代表部，對方說是台灣官方有通報，不過台灣的外交部領事事務局說，根本沒有通報。

當事旅客C小姐：「我2020年原本有辦理要去韓國留學，然後就是去韓國駐台辦事處辦的，但是因為那時候疫情取消了，所以他們也就直接把我的簽證取消，我不確定是不是那時候有業務上的疏失。」

到底是不是因為辦簽證又沒去取消才會影響入境？至今沒人知道。當事旅客C小姐：「外交部查他們也是沒有看到任何記錄，所以那這樣等於，我下次出國也要買好機票，然後所有東西都訂好，然後到機場那一關，我才會知道，我辦新的護照能不能使用嗎。」

外交部領事事務局初步查詢，當事人的護照沒任何問題，也沒任何遺失紀錄，加上跟韓國沒簽署MOU，不會主動通報資料，至於能不能入境屬韓方主權問題，現階段只能從旁協助釐清。只是旅客無故被擋，也想知道原因，怕是真的有違規，被韓方註記，以護照遺失理由拒絕入境，更怕這趟沒飛成的旅程成為常態。

