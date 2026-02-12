獨家／變速箱「線」恐摩擦受損 賓士召回E53部分車系

有不少個案出現線束與前傳動軸摩擦受損，台灣賓士才會大動作召回。（圖／東森新聞）

開台灣賓士車的部分車主請留意！台灣賓士公告，2024年7月到2025年02月生產，配備四輪驅動E53部分車系，出現變速箱線束配置的路徑，線束可能會跟前傳動軸摩擦受損，一旦斷裂情況發生，車子可能會在無預警的情況下突然失去推進力，增加事故發生的風險，因此台灣賓士大動作召回。

流暢車身線條與輪廓，鑽石型水箱護罩，標配多光束LED智慧型頭燈，賓士E53系列採用最先進插電式油電混合傳動系統，出眾性能表現外，車頂輪廓線較低，具備跑車風格的轎車，是市場上轎跑車代表。不過同車系的部分車款，因為安全性緊急召回改正。

台灣賓士公告，2024年7月到2025年02月生產，配備四輪驅動部分車系變速箱線束，配置的路徑，線束可能會與前傳動軸摩擦受損，導致可能會在無預警的情況下失去推進力，增加事故發生的風險，影響行車安全。

保養廠業者謝先生：「線束可能跟那個傳動軸有點太靠近，所以說有時候傳動軸在動的時候，可能會磨到線，磨到線磨久了，它就會斷掉。傳動軸旁的線束磨到的話，就會有破損的機會。」

維修廠解釋，賓士E53系列在車底下變速箱用線束傳遞訊息，應該是有不少個案出現線束與前傳動軸摩擦受損，台灣賓士才會大動作召回。畢竟行駛中的車突然失去動力，事情會很大條。

保養廠業者謝先生：「如果是老手就會順順滑到旁邊，如果是新手，女孩子不懂的話，他就可能停在高速公路正中間，那就可怕囉。」

行駛在一般道路失去推進力，都已經很危險，要是上下坡遇到，後果更是誰也不敢想。對此台灣賓士回應，代表他們是很負責任的車商，可百萬名車出包，車主們恐怕很難接受。

