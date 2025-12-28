獨家／變電站爆炸「炸凸牆面」！ 捷運忠孝復興站旁竄黑煙

台北市捷運忠孝復興站旁的鬧區，今（28日）上午九點多傳出巨大爆炸聲響。（圖／東森新聞）





台北市捷運忠孝復興站旁的鬧區，今（28日）上午九點多傳出巨大爆炸聲響。位於該處的捷運「新復捷變電所」因變壓器異常引發瞬間火花與濃煙，強大的衝擊力甚至導致變電站外牆變形外凸，連停放一旁的公務車也遭受波及，現場玻璃碎片散落一地，景象駭人。



由於適逢假日，百貨商圈人潮眾多，突如其來的巨響與震動嚇壞不少路過民眾與周邊店家。目擊者表示：「聽到『砰』的一聲巨響，接著看見濃煙竄出，牆壁整個被炸到凸出來，玻璃也被震碎。」警消獲報後迅速趕抵現場佈水線，初步確認內部無人員受困。

北捷公司隨後說明，事故原因為變壓器異常導致短路，現場自動滅火設備已即時啟動。針對外牆嚴重變形一事，北捷系統處長施政延解釋，該牆面是為了方便更換設備而設計的「空心磚牆」，並非建築主結構，因此受震波衝擊容易破裂凸起，但不影響結構安全。



本次事故雖未影響捷運列車運行，但造成板南線「新埔站」至「善導寺站」間部分電力跳脫，忠孝復興站內的電扶梯與電梯一度暫停運作。經轉供電作業後，目前電力與車站設備已陸續恢復正常。

