獨家／谷關伊豆無標章經營 遭質疑私接水 熱水充溫泉

除了「伊豆日式露天溫泉」遭觀旅局點名，未取得「溫泉標章」，引發顧客質疑，可能泡到「假溫泉」。根據調查，谷關目前仍有5家業者，包含四季、明高、麗池、伊豆及露泉，因建物違建或缺乏自有水源，已列違規名單長達8年。不過當地合法業者澄清，谷關絕對沒有假溫泉。而四季溫泉的業者也私下透露，違建部分將在今年2月重新整修。

位於谷關溫泉區，依著山勢而建的伊豆日式露天溫泉被觀旅局查出，沒有溫泉標章違法經營，外界猜測，該不會業者是非法私接管線吧，也讓顧客懷疑，難道自己泡的不是溫泉，只是一般的熱水。

其他溫泉業者：「我們自己有挖一個溫泉井，我知道的是過橋的這一邊的話，就是（溫泉）比較純的，然後也不是接別人的，其實並不是每一家都有，也有借別人的。」

伊豆溫泉業者不願回應，問了附近合法業者才知道，原來谷關溫泉區，以「谷關吊橋」作為分界，可以分為新舊溫泉區，大甲溪的北岸多半是新溫泉區，地勢比較高，需要經過溫泉路才能抵達，且多以單純的「溫泉會館」形式存在，自然會有自己的溫泉井，另外大甲溪南岸屬於舊溫泉區，就在台8線一帶，因為交通方便，開發比較早，不過很多都沒有自己的溫泉井。

其他溫泉業者：「對還是真正的溫泉，這邊不會有假溫泉，谷關的溫泉，就是真正的碳酸氫鈉泉。」

業者打包票，說谷關沒有假溫泉，要取得溫泉標章，就需要先備妥水泉、檢測報告等文件，之後向觀旅局申請，等到取得標章後，才能合法經營，觀旅局107年公布的名單，谷關有8家溫泉不合格，去年3家已經合法，剩下5家包含四季明高麗池、伊豆跟露泉留在違規名單長達8年。

其他溫泉業者：「比較靠近那個市區那邊的話，是沒有水源，然後借別人的水源，就是沒有人要借給他的時候，他就整個就先關門大吉，去找有自己的水源的時候，才能夠再繼續營業。」

四季溫泉會館民眾：「我們去過其他合法的，有的很小啊，來泡5、6年了每個禮拜來。」

無法成功轉型，問題大多出在建物是違建、沒溫泉標章，四季溫泉私下透露，今年2月將整修重建，花錢大工程成本相當高，觀旅局將持續稽查，違規就罰。

